Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 1/7/2026 - XSDN 1/7

Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 1/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDN 1/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDN 1/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay 1/7/2026 - Xổ số Đồng Nai thứ Tư ngày 1/7/2026

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- XSDN 24/6/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24/6/2026 có giải đặc biệt là 162714 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 24/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 24/6/2026.

- XSDN 17/6/2026

Kết quả xổ số ngày 17/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng có giải đặc biệt là 884900 và các hạng giải khác như sau:

XSDN 17/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 17/6/2026.

- XSDN 10/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai công bố kết quả xổ số ngày 10/6/2026 với giải đặc biệt là 910292 và các hạng giải khác như sau:

XSDN 10/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 10/6/2026.

- XSDN 3/6/2026

Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 3/6/2026 có giải đặc biệt là 644186 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDN 3/6, kết quả xổ số Đồng Nai ngày 3/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDN

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Gồm đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Long An, Hậu Giang, Bình Phước tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang tổ chức quay số mở thưởng.

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