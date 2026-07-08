Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 8/7/2026 - XSDNA 8/7

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 8/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 8/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 8/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 8/7/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 8/7/2026

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- XSDNA 4/7/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 4/7/2026 có giải đặc biệt là 912568 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 4/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 4/7/2026.

- XSDNA 1/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 1/7/2026 như sau:

XSDNA 1/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 1/7/2026.

- XSDNA 27/6/2026

Kết quả xổ số ngày 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 911019 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 27/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 27/6/2026.

- XSDNA 24/6/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/6/2026 có giải đặc biệt là 035170 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 24/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Phú Yên, Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm có đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

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