Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/6/2026 - Trực tiếp XSDNA 24/6

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 24/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 24/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/6/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 24/6/2026

Xem lại KQXSDNA các kỳ trước

- XSDNA 20/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 20/6/2026 với giải đặc biệt là 293184 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 20/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/6/2026.

- XSDNA 17/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 17/6/2026 như sau:

XSDNA 17/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/6/2026.

- XSDNA 13/6/2026

Kết quả xổ số ngày 13/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng có giải đặc biệt là 061809 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 13/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 13/6/2026.

- XSDNA 10/6/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/6/2026 có giải đặc biệt là 446670 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 10/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải nguyên hình, nguyên khổ, không bị chắp vá, rách rời, không sửa chữa và tẩy xoá.

- Vé trúng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần đầy đủ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số không thể trực tiếp nhận thưởng do nguyên nhân khách quan thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm đài Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm đài Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm đài Khánh Hòa, Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm đài Ninh Thuận, Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Huế, Kon Tum, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 24/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.