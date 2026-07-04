Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/7/2026 - XSDNA 4/7

Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 4/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 4/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/7/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Bảy ngày 4/7/2026

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- XSDNA 1/7/2026

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 1/7/2026 có giải đặc biệt là 310566 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDNA 1/7, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 1/7/2026.

- XSDNA 27/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng mở thưởng ngày 27/6/2026 như sau:

XSDNA 27/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 27/6/2026.

- XSDNA 24/6/2026

Kết quả xổ số ngày 24/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 035170 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 24/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/6/2026.

- XSDNA 20/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công bố kết quả xổ số ngày 20/6/2026 với giải đặc biệt là 293184 và các hạng giải khác như sau:

XSDNA 20/6, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 20/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm đài Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do đài Đắk Lắk, Quảng Nam tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư có đài Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm đài Huế, Khánh Hòa và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

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