Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 25/6/2026 - Trực tiếp XSBTH 25/6

Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 25/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 25/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 25/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 25/6/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 25/6/2026

Xem lại KQXSBTH các kỳ trước

- XSBTH 18/6/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 18/6/2026 như sau:

XSBTH 18/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18/6/2026.

- XSBTH 11/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 11/6/2026 với giải đặc biệt là 146616 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 11/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 11/6/2026.

- XSBTH 4/6/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 4/6/2026 có giải đặc biệt là 088367 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTH 4/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 4/6/2026.

- XSBTH 28/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 28/5/2026 với giải đặc biệt là 180200 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 28/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 28/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho vé trúng số hàng trăm nghìn và sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có đài TP.HCM, Hậu Giang, Long An, Bình Phước thực hiện quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang thực hiện quay số mở thưởng.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay được cập nhật khi nào?

Kết quả xổ số được cập nhật trực tiếp từ thời điểm quay số mở thưởng vào lúc 16h15 và hoàn tất ngay sau khi công bố giải đặc biệt.

Làm sao để tra cứu KQXSBTH nhanh nhất?

Người chơi có thể theo dõi trực tiếp kết quả XSBTH trên VTC News để cập nhật nhanh chóng các dãy số trúng thưởng. Ngoài kết quả mới nhất, trang cũng cung cấp dữ liệu các kỳ quay trước để tiện tra cứu và đối chiếu.

Trúng vé số Bình Thuận nhận thưởng ở đâu?

Người trúng thưởng có thể lĩnh thưởng tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Thuận hoặc các chi nhánh, văn phòng đại diện và đại lý của công ty.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 25/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.