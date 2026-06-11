Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 11/6/2026 - XSBTH 11/6

XSBTH 11/6. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 11/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 11/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 11/6/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 11/6/2026

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- XSBTH 4/6/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 4/6/2026 như sau:

XSBTH 4/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 4/6/2026.

- XSBTH 28/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 28/5/2026 với giải đặc biệt là 180200 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 28/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 28/5/2026.

- XSBTH 21/5/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 21/5/2026 có giải đặc biệt là 332731 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTH 21/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 21/5/2026.

- XSBTH 14/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 14/5/2026 với giải đặc biệt là 859600 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 14/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 14/5/2026.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng theo quy định.

Thời gian trả thưởng

Người trúng thưởng sẽ được thanh toán tiền thưởng chậm nhất trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày đại lý hoặc công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận được yêu cầu trả thưởng.

Trong trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến vé số trúng thưởng, thời gian chi trả sẽ kéo dài đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra kết luận cuối cùng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Gồm đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang và Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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