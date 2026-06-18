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Xuất bản ngày 18/06/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 18/06/2026 03:00 PM

Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/6/2026 - XSBTH thứ Năm 18/6

XSBTH 18/6, trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/6/2026, xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 18/6/2026, xổ số Bình Thuận 18/6.

XSBTH 18/6. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 18/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 18/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/6/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 18/6/2026

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- XSBTH 11/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 11/6/2026 với giải đặc biệt là 146616 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 11/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 11/6/2026.

XSBTH 11/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 11/6/2026.

- XSBTH 4/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận công bố kết quả xổ số ngày 4/6/2026 với giải đặc biệt là 088367 và các hạng giải khác như sau:

XSBTH 4/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 4/6/2026.

XSBTH 4/6, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 4/6/2026.

- XSBTH 28/5/2026

Kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) ngày 28/5/2026 có giải đặc biệt là 180200 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBTH 28/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 28/5/2026.

XSBTH 28/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 28/5/2026.

- XSBTH 21/5/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng ngày 21/5/2026 như sau:

XSBTH 21/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 21/5/2026.

XSBTH 21/5, kết quả xổ số Bình Thuận ngày 21/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho vé trúng hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Các đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Các đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Các đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Các đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Các đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Các đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Các đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 18/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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