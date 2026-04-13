U17 Việt Nam thắng đậm Malaysia

Chiều 13/4, U17 Việt Nam chính thức khởi tranh tại bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 bằng cuộc đối đầu U17 Malaysia trên sân Gelora Joko Samudro (Indonesia). Ngay khi trận đấu bắt đầu, các học trò của HLV Cristiano Roland lập tức đẩy cao đội hình, chủ động chơi tấn công và gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân đối thủ.

Phút 11, Văn Dương có cơ hội đối mặt sau pha tranh chấp thành công, nhưng không thể thắng được thủ môn Malaysia. Chỉ một phút sau, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, Sỹ Bách đã chớp thời cơ rất nhanh để mở tỷ số cho đội nhà.

Thế trận lấn lướt tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 27. Sau pha phối hợp nhịp nhàng, Quý Vương chuyền ngược, Trọng Nhân xử lý khéo léo, tạo điều kiện để Sỹ Bách dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0.

U17 Việt Nam 4-0 U17 Malaysia. (Nguồn: Liên đoàn Bóng đá Malaysia)

Trước khi hiệp một khép lại, U17 Việt Nam có thêm bàn thắng thứ ba ở phút 38, khi Văn Dương dứt điểm chính xác sau đường căng ngang thuận lợi của Quý Vương, đưa đội nhà dẫn trước 3-0.

Sang hiệp hai, Việt Nam vẫn duy trì thế trận vượt trội. Phút 56, từ đường chuyền của Anh Hào, Mạnh Cường dứt điểm nhanh trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-0.

U17 Việt Nam chính thức khởi đầu hành trình tại giải đấu bằng màn trình diễn thuyết phục trước Malaysia trong trận đấu diễn ra lúc 15h30 ngày 13/4 trên sân Gelora Joko Samudro (Indonesia). Với kết quả này, thầy trò HLV Cristiano Roland tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 3 điểm, qua đó tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ở lượt trận tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ chạm trán Timor-Leste vào lúc 15h30 ngày 16/4, trước khi gặp chủ nhà Indonesia lúc 19h30 ngày 19/4.

Đội hình đội tuyển U17 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

HLV Roland giữ nguyên bộ khung của U17 Việt Nam từng dự giải châu Á với các tiền vệ như Triệu Đình Vỹ, Duy Khang, Quý Vương và đặc biệt là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Tiền vệ của Hà Nội FC được xem là ông chủ nơi tuyến giữa.

Các cầu thủ khác như Sỹ Bách, Văn Dương, Anh Hào hay Minh Thủy đều có mặt. Quản Thành Công, Minh Cương hay Trần Ngọc Sơn sẽ có cơ hội thể hiện bản thân. Nguyễn Lê Quang Khôi - con trai tiền đạo Nguyễn Quang Hải tiếp tục được trao gửi niềm tin.

Đội hình thi đấu U17 Malaysia: Adam Nurfakrullah, Adam Muqri, Muhammad Adam Haikal, Muhammad Fareez Danial, Muhammad Dini, Ahmad Muzakif Fitri, Mohd Aiman Haqimi, Nur Azam Muslim, Muhammad Zazuan Asyraff, Dawud Imran, Muhammad Aqif Syameel.