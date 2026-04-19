Trực tiếp bóng đá Man City vs Arsenal, vòng 33 giải Ngoại Hạng Anh hôm nay

Trận đấu giữa Man City và Arsenal thuộc vòng 33 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra từ 22h30 trên sân Etihad (Manchester, Anh).

Huấn luyện viên Pep Guardiola giữ nguyên đội hình thắng Chelsea ở vòng trước. So với trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh (thắng Arsenal 2-0) cuối tháng 3, Man City chỉ thay 2 vị trí - Guehi và Donnarumma đá chính, Nathan Ake và James Trafford dự bị.

Huấn luyện viên Mikel Arteta sử dụng Cristhian Mosquera ở vị trí hậu vệ phải thay Ben White. Kai Havertz đá cắm trong khi Viktor Gyokeres dự bị.

Man City đấu với Arsenal

Trận Man City đấu với Arsenal ở vòng 33 mang tính quyết định đến cục diện cuộc đua vô địch mùa giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026. Arsenal (dẫn đầu) hơn Man City 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 33 và thắng tiếp Crystal Palace trong trận đấu bù, Man City sẽ bằng điểm với Arsenal. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola cũng có lợi thế về chỉ số phụ.

Man City không thua Arsenal trong 2 lần đối đầu ở mùa giải này. (Ảnh: Reuters)

Man City thể hiện phong độ cao ở giai đoạn then chốt của mùa giải. Riêng trong tháng Tư, họ giành trung bình 2,51 điểm mỗi trận. Đây là thành tích tốt nhất toàn giải, đủ để mang lại sự tự tin lớn trước cuộc tiếp đón đội đầu bảng.

Trên sân nhà, Man City đang duy trì chuỗi 14 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh. Không chỉ vậy, họ còn có thành tích đối đầu ấn tượng khi không thua Arsenal trong 10 lần gần nhất đối đầu với đối thủ này tại sân Etihad.

Trong khi đó, Arsenal có dấu hiệu chững lại khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần đây trên mọi đấu trường. Điều này khiến huấn luyện viên Mikel Arteta đối mặt với sức ép lớn và phải nhanh chóng tìm ra phương án điều chỉnh chiến thuật.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không có nhiều lựa chọn trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng và sa sút thể lực. Việc phải căng sức ở nhiều đấu trường với đội hình nhiều chấn thương ở cuối mùa giải khiến Arsenal không đủ sức duy trì cường độ chơi bóng như ý muốn.

Thông tin lực lượng

Man City đón tin vui khi Nico O’Reilly đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương gân kheo gặp phải gần đây tại Stamford Bridge. Tài năng trẻ này đang có phong độ ấn tượng với 6 bàn thắng kể từ tháng 2, trong đó có cú đúp ở chung kết Carabao Cup.

Dù vậy, Manchester City vẫn thiếu vắng bộ ba phòng ngự gồm Ruben Dias (gân kheo), Josko Gvardiol (chấn thương chân) và John Stones (bắp chân). Dẫu vậy, Man City nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng bộ khung đã giúp họ đánh bại Chelsea ở trận trước.

Arsenal chịu tổn thất đáng kể khi Bukayo Saka chắc chắn vắng mặt vì chấn thương gân gót chân. Trong khi đó, Noni Madueke chỉ gặp vấn đề nhẹ ở đầu gối và nhiều khả năng sẽ kịp trở lại. Martin Odegaard cũng có thể góp mặt, dù chưa đạt trạng thái tốt nhất. Riccardo Calafiori, Jurrien Timber, Piero Hincapie, Mikel Merino tiếp tục vắng mặt.

Xem đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 33 mới nhất tại đây.