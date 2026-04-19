HLV Chelsea hứng bão chỉ trích, Man Utd hài lòng với chiến thắng quan trọng

Thất bại 0-1 trước Manchester United tại Stamford Bridge không chỉ khiến Chelsea hụt hơi trong cuộc đua top 4, mà còn đẩy HLV Liam Rosenior vào tâm bão chỉ trích. Trái lại, HLV Michael Carrick lại có lý do để tự hào khi đội bóng của ông vượt qua khó khăn để giành chiến thắng quan trọng.

Sau trận thua thứ tư liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn thắng, Rosenior thừa nhận đội bóng của ông đang đứng trước thử thách cực lớn.

“Chúng tôi đang đối mặt với một ngọn núi phải vượt qua. Không phải là không thể, nhưng rõ ràng rất khó. Trận gặp Brighton tới đây, chúng tôi buộc phải thắng để cứu vãn mùa giải”, ông nói sau trận.

HLV Liam Rosenior rơi vào tâm bão chỉ trích. (Nguồn: The Guardian)

Nhà cầm quân này, người được bổ nhiệm sau khi Enzo Maresca rời ghế đầu năm, cũng thừa nhận chưa thể đoán định việc không giành vé tham dự Cúp C1 châu Âu sẽ ảnh hưởng ra sao đến kế hoạch chuyển nhượng của CLB.

“Thành thật mà nói, tôi chưa biết. Chúng tôi vẫn đang chiến đấu và sẽ đánh giá lại mọi thứ khi mùa giải khép lại, bất kể kết cục ra sao", ông nói.

Khó khăn của Chelsea còn chồng chất khi lực lượng bị sứt mẻ. Rosenior cho biết Estêvão Willian đã rất thất vọng và khóc nức nở trong giờ nghỉ giữa trận sau khi bị chấn thương gân kheo. Enzo Fernández cũng phải rời sân vì chấn thương bắp chân trong hiệp hai. Fernández không được trao băng đội trưởng sau khi trở lại từ án treo giò, thay vào đó Moisés Caicedo là người đeo băng đội trưởng.

Trong khi đó, HLV Carrick mô tả thái độ mà các cầu thủ của ông thể hiện trong chiến thắng tại Stamford Bridge sau hơn sáu năm là vô cùng tuyệt vời.

HLV Carrick dành lời khen cho các học trò. (Nguồn: Al Jazeera)

"Tôi tin rằng chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng, nhất là khi đội gặp không ít khó khăn vì án treo giò và chấn thương nhẹ của Leny Yoro trong vài ngày qua. Tôi hiểu việc sắp xếp cặp trung vệ sẽ là thử thách lớn, nhưng cả hai đã chơi rất tốt.

Đội cũng tỏ ra khá nguy hiểm trong các pha phản công, dù số cú dứt điểm không phản ánh hết điều đó. Tôi rất hài lòng khi đến đây và giành được kết quả tích cực trước một đối thủ mạnh. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình và thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời", HLV Carrick nói.

Chelsea dù cầm bóng nhiều nhưng tỏ ra bế tắc trước hàng thủ chắp vá của đối phương. Đội bóng thành London hiện kém đội xếp thứ năm Liverpool 4 điểm, trong khi đối thủ này còn cơ hội gia tăng cách biệt khi gặp Everton. Đáng lo hơn, Chelsea đã thua 4 trận liên tiếp tại giải mà không ghi nổi bàn thắng nào. Đây là điều chưa từng xảy ra với "The Blues" kể từ năm 1998.