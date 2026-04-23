Kết quả Hà Nội Tasco Auto 2-0 Binh chủng thông tin, cúp Hùng Vương mới nhất

Hà Nội Tasco Auto Tỉ số Binh chủng Thông tin 25 1-0 18 25 2-0 12

Trận đấu bắt đầu với không khí sôi động tại nhà thi đấu Việt Trì. Trong nhữg phút đầu tiên, Binh chủng Thông tin có được lợi thế với tỉ số 3-0. Rất bất ngờ khi chính đội bóng này mất điểm liên tục và bị dẫn trước 3-6. Sau đó, nỗ lực của Binh chủng Thông tin vẫn chưa thể giúp họ vượt lên trong phần còn lại của set 1.

Họ giành điểm thứ 8 nhờ công của Sun Jie với cú đánh đập chắn đối phương. Quãng thời gian tiếp theo, Nguyễn Phương đập bóng tốt khiến Vanijak không kịp cứu bóng ở cuối sân và tỉ số là 15-11 cho Hà Nội Tasco Auto. Đội bóng Thủ đô thi đấu đầy thuyết phục khi dẫn 20-13 và thắng 25-18 trong set đầu tiên.

Bước sang set 2, mọi chuyện còn trở nên dễ dàng hơn cho Hà Nội Tasco Auto. Họ dễ dàng dẫn trước với khoảng cách 14-8. Vi Như Quỳnh đập bóng chéo sân rất thông minh để mang về điểm số thứ 14 cho Hà Nội.

Khi cách biệt là 20-11, huấn luyện viên Tuấn Kiệt đưa thêm nhiều tay đập trẻ tuổi vào sân. Dẫu vậy, họ không gặp bất kì khó khăn nào để kết thúc set đấu thứ hai với tỉ số 25-12.

Trong set 3, Binh chủng Thông tin như bừng tỉnh. Họ chơi đầy quyết tâm và mang đến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn từ 5-5, 10-10 rồi dẫn trước Hà Nội Tasco Auto với tỉ số 19-16.

Thông tin trận đấu

Hà Nội Tasco Auto gặp Binh chủng Thông tin trong trận đấu bán kết nội dung nữ ở Cúp Hùng Vương 2026. Không đội bóng nào tỏ ra vượt trội hơn đối thủ của mình bởi dàn cầu thủ có chất lượng tương đồng, phong độ ổn định cùng nhiều tuyển thủ quốc gia.

Hà Nội Tasco Auto được đánh giá cao.

Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Uyên, Lê Thanh Thúy hay Ánh Thảo... là những ngôi sao sáng bên phía Hà Nội Tasco Auto. Bên kia chiến tuyến, những cái tên như Nguyệt Anh, Lâm Oanh, Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Hiền, Ly Ly...sẵn sàng gây ra khó khăn đối thủ của mình,

Hà Nội Tasco Auto đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi và sự gắn kết giữa các vị trí. Họ khép lại vòng 1 giải vô địch quốc gia với thành tích 7 trận toàn thắng, dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Binh chủng Thông tin vẫn duy trì được bản sắc với lối đánh kỷ luật. Dù có một chút chệch choạc trong một vài trận đấu nhưng nhìn chung, họ vẫn là đối trọng lớn với Hà Nội.

Xét về chỉ số đối đầu trong mùa giải này ở giải vô địch quốc gia, Hà Nội Tasco Auto vượt qua Binh chủng Thông tin với tỉ số 3-2. Kết quả này phần nào tạo lợi thế tâm lý cho đại diện Thủ đô, nhưng cũng khiến Binh chủng Thông tin có thêm động lực để hướng đến một màn thể hiện tốt hơn trong lần tái đấu.