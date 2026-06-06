Lô đất cấp 2 sổ đỏ ở Hải Phòng: Phường đề xuất biện pháp ‘vẹn cả đôi đường’

(VTC News) -

Ngày 6/6, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Công Diễn – Chủ tịch UBND phường Thiên Hương cho biết, chính quyền địa phương vừa có văn bản báo cáo đề xuất với thành phố về hướng giải quyết để "vẹn cả đôi đường" trong sự việc 1 lô đất cấp 2 sổ đỏ kéo dài suốt hơn 5 năm qua khiến người dân khốn khổ.

UBND phường Thiên Hương đang đề xuất với UBND TP Hải Phòng hướng giải quyết "vẹn cả đôi đường" cho 2 công dân cùng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một lô đất ở phường Thiên Hương.

Theo đánh giá của UBND phường Thiên Hương, vụ việc 1 lô đất nhưng có 2 chủ sử dụng đất là ông Lã Văn Kiên và bà Đoàn Thiên Hương (ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) kéo dài từ năm 2020 đến nay, đã qua nhiều đợt kiểm tra, rà soát nhưng chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.

Qua hồ sơ ban đầu cho thấy, nguyên nhân chính của vụ việc xuất phát từ sai lệch trong quá trình tổ chức giao đất thực tế so với quỹ đất ngoài thực địa và hồ sơ quy hoạch phân lô trước đây, không phải do người dân tự ý lấn chiếm, tạo lập hồ sơ giả hoặc cố tình vi phạm ngay từ đầu.

Mặt khác, bà Đoàn Thiên Hương đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2004; ông Lã Văn Kiên đang quản lý, sử dụng thực tế phần đất nhận chuyển nhượng và đã xây dựng nhà ở.

“Từ các lý do nêu trên, UBND phường Thiên Hương nhận thấy, việc nghiên cứu phương án huỷ giấy chứng nhận đã cấp và bố trí vị trí đất khác cho bà Đoàn Thiên Hương từ quỹ đất công phù hợp quy hoạch, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý và được cấp có thẩm quyền chấp thuận, là một hướng xử lý có thể xem xét nhằm tháo gỡ vụ việc, ổn định tình hình, hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp kéo dài”, báo cáo của UBND phường Thiên Hương nêu rõ.

Ngôi nhà 3 tầng của gia đình ông Lã Văn Kiên xây dựng năm 2020 gần hoàn thiện thì xảy ra tranh chấp với bà Đoàn Thiên Hương qua nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm.

Cũng theo UBND phường Thiên Hương, xét thấy vụ việc phát sinh do sai sót trong quá trình quản lý, đo giao đất thực tế của UBND xã Thiên Hương qua các thời kỳ không phù hợp với sơ đồ giao đất đã được phê duyệt, dẫn đến việc chồng lấn vị trí sử dụng đất giữa bà Đoàn Thiên Hương và ông Lã Văn Kiên.

Các bên liên quan đều nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp, đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và không có lỗi cố ý trong việc xảy ra tranh chấp.

Vụ việc đã kéo dài nhiều năm, qua nhiều lần kiểm tra, rà soát nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Đặc biệt, ông Lã Văn Kiên đã xây dựng nhà ở kiên cố trên thực địa theo vị trí được cán bộ chuyên môn hướng dẫn, trong khi bà Đoàn Thiên Hương là người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp từ năm 2004.

Nhiều hạng mục thi công dở dang đành phải dừng lại, để lãng phí, hư hỏng suốt nhiều năm qua.

Căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai và Công văn số 20951 ngày 29/12/2025 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng như đơn đề nghị xin chuyển vị trí đất của bà Đoàn Thiên Hương, thỏa thuận giữa hai bên và tránh gây thiệt cho ông Lã Văn Kiên, qua rà soát hiện trạng và quỹ đất tại khu vực Ao cá thôn 8 theo sơ đồ phân lô năm 2003, vẫn còn quỹ đất phù hợp để xem xét bố trí chuyển đổi vị trí sử dụng đất cho bà Đoàn Thiên Hương mà không làm thay đổi quy hoạch, không gây thất thoát ngân sách nhà nước và bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan.

“Do đó, nhằm bảo đảm tính ổn định trong quản lý nhà nước về đất đai, hạn chế thiệt hại tài sản cho công dân, đồng thời giải quyết dứt điểm vụ việc trên tinh thần khách quan, phù hợp quy định pháp luật hiện hành, UBND phường Thiên Hương đề xuất các cơ quan chức năng liên quan của TP Hải Phòng xem xét chấp thuận chủ trương huỷ giấy chứng nhận điều chuyển đổi vị trí, giao cho bà Đoàn Thiên Hương sử dụng thửa đất tại khu vực Ao cá thôn 8 theo sơ đồ phân lô năm 2003 của UBND xã Thiên Hương”, Báo cáo UBND phường Thiên Hương nêu rõ.

Cũng theo UBND phường Thiên Hương, vị trí đề xuất giao đất nằm trong quy hoạch đất ở theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 2 “Khu vực phát triển đô thị trung tâm phía Tây Thủy Nguyên” đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 18/6/2024.

UBND phường Thiên Hương đề xuất UBND TP Hải Phòng sớm giải quyết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, ổn định tình hình địa phương và tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài.