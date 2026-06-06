Mâu thuẫn mua bán, nhóm người lao vào đánh nhau giữa phố ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 6/6, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị triệu tập nhóm người đánh nhau trên đường Phượng Hoàng Trung Đô để điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ hỗn chiến

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh nhiều người đàn ông lao vào đuổi đánh nhau ngay giữa đường vào tối 5/6. Trong nhóm có người cầm vật giống gậy và dao, liên tục truy đuổi, xô xát khiến khu vực dân cư trở nên náo loạn.

Sự việc xảy ra trong khu dân cư, thu hút đông người dân theo dõi. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại trước hành vi manh động của các đối tượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người đi đường và người dân xung quanh.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình mua bán hàng hóa giữa khách hàng và chủ cơ sở kinh doanh. Sau lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô xát dẫn đến vụ việc đánh nhau trên đường.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định.