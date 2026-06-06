Lần đầu tiên tại Việt Nam: Hết cảnh nhà mỗi người một nơi khi đi công viên nước

(VTC News) -

Những chuyến đi công viên nước vốn được kỳ vọng là dịp gắn kết gia đình nhưng không ít lần lại trở thành cảnh “mỗi người một nơi” vì giới hạn chiều cao, độ tuổi của từng trò chơi. Family Water Wonder tại VinWonders Sài Gòn Park được phát triển để thay đổi trải nghiệm đó, với mô hình công viên nước gia đình đầu tiên tại Việt Nam.

Ở Việt Nam chưa có công viên nước nào dành riêng cho gia đình - nơi tất cả các trò được thiết kế để cha mẹ, con cái cùng chơi với nhau

Không thiếu công viên nước, nhưng thiếu trải nghiệm cùng nhau

Anh Tuấn Anh (40 tuổi, kỹ sư tại TP.HCM) vẫn nhớ như in chuyến đi chơi công việc nước hồi hè năm ngoái cùng cô con gái 7 tuổi. Sau hơn một giờ kẹt xe dưới cái nắng gay gắt, cả nhà háo hức bước vào khu vui chơi với phao bơi trên tay. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu.

“Con bé nhà tôi ôm phao leo lên đến đỉnh cầu thang dài hun hút, đang háo hức chờ đến lượt thì nhân viên lắc đầu - “Con chưa đủ chiều cao”, anh Tuấn Anh kể lại với giọng đầy áy náy.

Hai cha con cứ thế lặp đi lặp lại cảnh đó với 4-5 trò chơi khác nhau. Cuối cùng, anh đành cùng con xuống bể vầy nước dành cho trẻ nhỏ, còn vợ anh thì đứng trên bờ trông đồ.

Câu chuyện của gia đình anh Tuấn Anh không phải hiếm gặp.

Chị Minh Khuê, 35 tuổi, Tây Ninh, mẹ của hai bé 6 và 12 tuổi, cũng không quên được lần du lịch Đà Nẵng của cả gia đình 2 năm trước. Bé lớn thì đủ tuổi chơi trò mạnh, bé nhỏ thì chỉ được vầy ở bể trẻ em. Chị và chồng phải chia nhau ra mỗi người trông một bé.

“Sau đó lại là hành trình đi tìm nhau giữa biển người. Cuối cùng, kết thúc chuyến đi chơi, ai cũng kiệt sức”, chị Khuê chia sẻ.

Thực tế, các quy định về chiều cao, cân nặng hay độ tuổi là yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn tại các công viên nước. Tuy nhiên, điều này vô tình khiến nhiều gia đình khó tìm được những trải nghiệm thực sự đồng hành cùng nhau. Thay vì cùng tạo nên những kỷ niệm chung, không ít chuyến đi lại trở thành cảnh “xé lẻ đội hình, mỗi người một nơi”.

Công viên nước dành riêng cho gia đình đầu tiên sẽ xuất hiện tại Tây Bắc TP.HCM từ 12/2027.

Công viên nước đầu tiên được thiết kế cho cả gia đình thay vì từng nhóm tuổi

Đứng trước sa bàn dự án Vinhomes Sài Gòn Park, chị Khuê chăm chú nhìn vào trung tâm - vị trí của khu công viên nước.

Dù năm nào cũng cố gắng thu xếp đưa con đi biển Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng… nghỉ hè, tuy nhiên, điều khiến chị trăn trở là ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ 4 -5 ngày, về đến nhà, các con lại quay về với chiếc iPad, còn chị cũng lao vào guồng công việc.

“Tôi chỉ ước có một nơi nào đó, chỉ cần bước xuống thềm nhà là các con đã tha hồ vui chơi, còn bố mẹ thì thảnh thơi trút bỏ mọi áp lực mà không cần phải xách vali đi đâu xa”, chị Khuê tâm sự.

Mong ước ấy không còn xa vời với cư dân tương lai của siêu đô thị 1.080ha phía Tây Bắc TP.HCM.

Family Water Wonder nằm tại vị trí trung tâm của Vinhomes Sài Gòn Park, giúp các gia đình cư dân thỏa sức vui chơi bất kỳ lúc nào mong muốn.

Nằm trong quần thể VinWonders Sài Gòn Park, Family Water Wonder là công viên nước đầu tiên tại Việt Nam được kiến tạo theo triết lý “Family Destination” - nơi mỗi trò chơi, mỗi tiện ích đều hướng đến trải nghiệm chung của cả ba thế hệ.

Tổ hợp được thiết kế đa tầng cảm xúc với các không gian liền mạch. Khu vực dưới nước rộng 9,5 ha quy tụ những trò chơi gắn kết đặc biệt như Bể tạo sóng nhân tạo, Aqua Ropecourse - đường vượt chướng ngại vật trên nước đầy thử thách...

Độ an toàn và tính hấp dẫn của các trò chơi được đồng bộ hóa tinh tế, để cha mẹ có thể cùng con ôm phao lao xuống đường trượt, cùng reo hò khi làn sóng nhân tạo ập đến.

Family Water Wonder sẽ là “trạm kết nối”, mang đến những kỷ niệm khó quên cho cả gia đình.

Những trải nghiệm mang lại niềm vui, gắn kết cả gia đình như vậy là điều anh Tuấn Anh tìm kiếm bấy lâu. Vợ chồng anh đang tìm hiểu để mua một căn liền kề tại khu Global Park đối diện công viên.

Anh chị nhẩm tính, chỉ 18 tháng nữa, khi bàn giao nhà, cũng chính là lúc công viên nước gia đình hoạt động. Lúc đó, mùa hè của 2 đứa trẻ không chỉ dài 3 tháng mà có thể là cả 365 ngày trong năm.

“Chúng tôi muốn con mình lớn lên với những trải nghiệm đặc biệt cùng cả gia đình như thế, không phải một lần, mà là mỗi ngày”, anh Tuấn Anh cho biết.

Với nhiều gia đình trẻ, giá trị lớn nhất của một không gian sống không chỉ nằm ở căn nhà, mà còn là môi trường để con trẻ lớn lên cùng những trải nghiệm phong phú, những hoạt động ngoài trời và những ký ức được tạo nên mỗi ngày.

Bởi đôi khi, điều trẻ em nhớ nhất sau này không phải là món đồ chơi được mua trong kỳ nghỉ, mà là những lần cả gia đình cùng cười đùa dưới làn sóng nước, cùng vượt qua thử thách hay đơn giản là cùng dành thời gian cho nhau.

Sở hữu ngôi nhà tại Vinhomes Sài Gòn Park, vì thế, là quyết định đầu tư vào sức khỏe, nụ cười và một tuổi thơ giàu trải nghiệm cho con.