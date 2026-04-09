Iran giới hạn số tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày

Theo nguồn tin từ hãng thông tấn Nga TASS, phía Iran chỉ đồng ý cho 15 tàu đi qua eo biển Hormuz trong một ngày.

"Theo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, chỉ có dưới 15 tàu mỗi ngày được phép đi qua eo biển Hormuz. Các tàu này chỉ được di chuyển khi có sự chấp thuận của Iran và thực thi một nghị định thư cụ thể. Khung pháp lý mới được hoạt động dưới sự giám sát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã được chính thức thông báo cho các bên trong khu vực. Sẽ không có chuyện quay trở lại tình trạng trước xung đột", TASS dẫn lời nguồn tin là quan chức cấp cao Iran.

Iran chỉ cho phép 15 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Cũng theo nguồn tin nói trên, việc gỡ phong tỏa các tài sản của Iran là một trong những đảm bảo quan trọng phải được thực hiện trong vòng hai tuần này.

Iran cũng nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột phải được chính thức hóa trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo: "Để tuân thủ nguyên tắc an toàn hàng hải và tránh nguy cơ va phải thủy lôi, tất cả tàu thuyền dự định đi qua eo biển Hormuz cần sử dụng lộ trình thay thế khi lưu thông".

IRGC cũng công bố hướng dẫn lộ trình nhập cảnh và xuất cảnh thay thế luồng chính qua tuyến hàng hải huyết mạch này. Đồng thời, Iran yêu cầu Mỹ không được tăng cường sự hiện diện quân sự trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Phía Iran chấp nhận thực hiện nghiêm ngặt cam kết về vấn đề làm giàu Uranium.

Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài hai tuần với Iran. Ông Trump đồng ý tạm hoãn các cuộc tấn công dự kiến vào cơ sở hạ tầng của Iran trong hai tuần. Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng quyết định này “phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz".

Thông báo được đưa ra chưa đầy hai giờ trước thời hạn mà ông đặt ra cho Iran: Hoặc đạt thỏa thuận bao gồm việc mở eo biển Hormuz, hoặc phải đối mặt với các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự.