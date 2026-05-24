Sôi động lễ bế mạc vòng loại phía Bắc Giải bóng đá công nhân 2026

Chiều 24/5, lễ bế mạc và trao giải vòng loại khu vực phía Bắc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 đã diễn ra trên sân Xuân Đỉnh. Sự kiện khép lại bốn ngày tranh tài đầy cảm xúc với chức vô địch thuộc về đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Trước đó, trận chung kết vòng loại phía Bắc khép lại với chiến thắng đậm 4-0 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trước Công đoàn Quảng Ninh. Màn trình diễn thuyết phục giúp đội bóng ngành ngân hàng giành chức vô địch, đồng thời nhận thưởng 60 triệu đồng. Nguyễn Anh Tuấn - cầu thủ lập cú đúp trong trận chung kết - được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận”.

Ít phút sau trận, ban tổ chức thông báo chuẩn bị tiến hành lễ bế mạc và trao giải. Không khí trên sân vẫn rất sôi nổi khi đông đảo cổ động viên ở lại chờ chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của nhà vô địch.

Lễ bế mạc diễn ra với sự tham dự của ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải đấu, ông Nguyễn Minh Châu - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức giải đấu, nhà báo Dương Đức Đà Trang - Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ như THACO, TAPUHO Việt Nam và Tập đoàn Thể thao Động Lực.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Dương Đức Đà Trang - Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ - phát biểu: "Theo thống kê của ban Tổ chức, chỉ sau 4 ngày thi đấu, giải đã ghi nhận hơn 5 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều trận đấu, khoảnh khắc đẹp của giải được cộng đồng yêu bóng đá chia sẻ rộng rãi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của sân chơi ý nghĩa dành cho công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước.

Để có được thành công bước đầu này, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhà tài trợ kim cương THACO cùng các đơn vị tài trợ, đối tác đã luôn đồng hành cùng giải đấu.

Với sự khởi đầu thuận lợi này, tôi tin rằng Giải Bóng đá Công nhân, Viên chức Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục thành công hơn nữa ở Vòng loại khu vực phía Nam cũng như Vòng Chung kết toàn quốc sắp tới".

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao các giải thưởng, danh hiệu cá nhân tại Vòng loại khu vực phía Bắc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.

Công đoàn Quảng Ninh được trao giải hạng nhì sau hành trình ấn tượng tại vòng loại phía Bắc. Trong sáng cùng ngày, hai đội đồng hạng ba là Công đoàn Hải Phòng và Công đoàn PetroVietnam cũng đã được vinh danh.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất xuất hiện khi các cầu thủ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam bước lên bục nhận cúp vô địch vòng loại khu vực phía Bắc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Báo Tuổi Trẻ và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Vòng loại khu vực phía Nam sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 9/6 tại TP.HCM. Hành trình mùa giải sẽ khép lại bằng vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức tại TP.HCM vào cuối tháng 7-2026. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 900 triệu đồng, trong đó nhà vô địch toàn quốc được thưởng 200 triệu đồng.