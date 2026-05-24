Trực tiếp bóng đá Brighton vs Man Utd, vòng 38 Ngoại Hạng Anh hôm nay 24/5

Cập nhật mới nhất
Brighton 0 0 Man Utd Tiếp tục cập nhật
Trận Brighton đấu với Man Utd diễn ra lúc 22h ngày 24/5. VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận đấu thuộc vòng 38 Ngoại Hạng Anh.
Man Utd
Man Utd bước vào vòng cuối với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này có 68 điểm sau 37 trận, ghi 66 bàn và thủng lưới 50 lần. Man Utd đã chắc suất dự Champions League, nhưng vẫn còn động lực khép lại mùa giải bằng kết quả tích cực.
Phong độ của đội khách khá ổn định với 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 10 trận gần nhất. Họ cũng đang bất bại 5 vòng liên tiếp. Trên sân khách, Man Utd thắng 3, hòa 5, thua 2 trong 10 trận gần đây.
Bruno Fernandes là nhân tố đáng chú ý khi đã có 20 kiến tạo ở Ngoại Hạng Anh mùa này. Về lực lượng, Man Utd không có Matthijs de Ligt và Casemiro, còn Benjamin Sesko bỏ ngỏ khả năng thi đấu
Brighton
Brighton đứng thứ 7 với 53 điểm sau 37 trận, ghi 52 bàn và nhận 43 bàn thua. Đội chủ sân Amex chỉ hơn Chelsea và Brentford 1 điểm, vì vậy trận đấu cuối vẫn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giữ suất dự cúp châu Âu.
Phong độ của Brighton trong 10 trận gần nhất là 6 thắng, 1 hòa và 3 thua, nhưng họ vừa thua 2 trong 3 vòng gần đây. Brighton có phong độ sân nhà không tồi: Thắng 5, hòa 3, thua 2 trong 10 trận gần nhất. Đáng chú ý, Brighton thắng liền 3 trận sân nhà trước Wolves, Chelsea và Liverpool.
Danny Welbeck là mũi nhọn nổi bật với 13 bàn ở Ngoại Hạng Anh mùa này. Brighton vắng Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma và Adam Webster, trong khi Mats Wieffer chưa chắc ra sân.
Brighton đấu với Man Utd (22h ngày 24/5)
Brighton đấu với Man Utd trên sân Amex ở vòng 38 Ngoại Hạng Anh. Trận đấu diễn ra lúc 22h ngày 24/5. Trọng tài chính của trận đấu là Samuel Barrott. Theo Opta, Brighton có 49,8% cơ hội thắng, cao hơn mức 26,9% của Man Utd.
Trong 10 trận gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Brighton thắng 7 trận, Man Utd thắng 3 trận. Riêng tại sân Amex, Brighton thắng 3 trong 5 lần tiếp Man Utd gần nhất.
Trận đối đầu mới nhất diễn ra ngày 11/1/2026 ở FA Cup, khi Brighton thắng 2-1 tại Old Trafford. Brajan Gruda và Danny Welbeck ghi bàn cho Brighton, còn Benjamin Sesko lập công cho Man Utd. Có tới 7 trong 10 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội xuất hiện từ 3 bàn trở lên.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến trước vòng 38, vị trí của các đội như sau:
XH Đội Trận Bàn thắng/
bàn thua
Điểm 1 Arsenal 37 69:26 82 2 Man City 37 76:33 78 3 Man Utd 37 66:50 68 4 Aston Villa 37 54:48 62 5 Liverpool 37 62:51 59 6 Bournemouth 37 57:53 56 7 Brighton 37 52:43 53 8 Chelsea 37 57:50 52 9 Brentford 37 54:51 52 10 Sunderland 37 40:47 51 11 Newcastle United 37 53:53 49 12 Everton 37 47:49 49 13 Fulham 37 45:51 49 14 Leeds United 37 49:53 47 15 Crystal Palace 37 40:49 45 16 Nottingham 37 47:50 43 17 Tottenham 37 47:57 38 18 West Ham 37 43:65 36 19 Burnley 37 37:74 21 20 Wolves 37 26:67 19
Wolves là đội đầu tiên chắc chắn xuống hạng ở vòng 33. Tiếp đến, Burnley cũng chính thức hết cơ hội trụ hạng sau trận thua Man City ở vòng 34.
Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.
Top 5 đội trên bảng xếp hạng chung cuộc của giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 giành quyền tham dự UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải sau. Đội đứng thứ 6 tham dự Europa League.
Kết thúc mùa giải, 3 đội đứng cuối phải xuống hạng, đổi chỗ cho 3 câu lạc bộ từ EFL Championship lên hạng. Coventry City và Ipswich Town là 2 đội đầu tiên có suất lên Ngoại Hạng Anh mùa sau.
Nhận định bóng đá Man City vs Aston Villa: Chia tay Guardiola
Nhận định Man City vs Aston Villa, vòng 38 Ngoại Hạng Anh (22h ngày 24/5): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Man City đấu với Aston Villa.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 38 mới nhất
Cập nhật giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 38 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.
Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Arsenal: Nhà vô địch Ngoại Hạng Anh nâng cúp
Nhận định Crystal Palace vs Arsenal, vòng 38 Ngoại Hạng Anh (22h ngày 24/5): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Crystal Palace đấu với Arsenal.
Doraemon đưa Nobita du lịch Việt Nam, check-in từ Hồ Gươm đến Hội An
Trong tập phim đặc biệt vừa ra mắt, Doraemon cùng nhóm bạn thân tới Việt Nam du lịch, ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng và thưởng thức ẩm thực địa phương.
Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs Nam Định: Văn Quyết dự bị, Xuân Son đá chính
Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs Nam Định diễn ra lúc 19h15 ngày 24/5: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Hà Nội FC đấu với Nam Định.
Gợi ý đáp án môn Vật lý vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026
Đội ngũ chuyên gia, giáo viên công bố gợi đáp án môn Vật lý vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026.
Bị bắt sau 24 giờ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn
Sau 24 giờ truy vết, Công an phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đã tìm ra 2 người gây tai nạn giao thông khiến nạn nhân chấn thương sọ não rồi bỏ trốn.
Thế giới xe tuần qua: Siêu xe điện Lotus Evija giá hơn 100 tỷ đồng
Thị trường xe tuần qua gây chú ý với siêu xe chạy điện Lotus Evija 2.011 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h dưới 3 giây, có giá hơn 100 tỷ đồng.
7 ngày công nghệ: OpenAI thắng kiện Elon Musk, 'làn sóng' AI tại World Cup
Tin tức công nghệ nổi bật tuần qua, OpenAI vượt qua vụ kiện với Elon Musk và "làn sóng" AI chuẩn bị xuất hiện tại World Cup 2026.
Á vương Du lịch Việt Nam 2026: Cao 1m83, từng đóng phim giờ vàng VTV
Á vương Nguyễn Minh Tuấn sở hữu ngoại hình sáng với chiều cao 1m83, từng góp mặt trong các bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ", "Hoa sữa về trong gió"...
Việt Nam siết phòng Ebola, cách ly 21 ngày người nhập cảnh từ vùng dịch
Bộ Y tế vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế, sở y tế các tỉnh, thành phố chủ động phòng, chống bệnh do virus Ebola trước nguy cơ bệnh lây lan.
Gợi ý đáp án môn Hóa học vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026
Gợi ý đáp án môn Hóa học vào lớp 10 Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026 được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm.
Phát hiện người đàn ông tử vong trong xe Land Cruiser trên đồi Thiên An, Huế
Lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, cơ quan công an điều tra vụ phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong ô tô Land Cruiser trên khu vực đồi Thiên An.
Bình luận