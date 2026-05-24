Trực tiếp bóng đá Brighton vs Man Utd, vòng 38 Ngoại Hạng Anh hôm nay 24/5

Cập nhật mới nhất Brighton 0 0 Man Utd Tiếp tục cập nhật Trận Brighton đấu với Man Utd diễn ra lúc 22h ngày 24/5. VTC News cập nhật liên tục diễn biến, tỷ số trận đấu thuộc vòng 38 Ngoại Hạng Anh.

Man Utd Man Utd bước vào vòng cuối với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này có 68 điểm sau 37 trận, ghi 66 bàn và thủng lưới 50 lần. Man Utd đã chắc suất dự Champions League, nhưng vẫn còn động lực khép lại mùa giải bằng kết quả tích cực. Phong độ của đội khách khá ổn định với 6 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại trong 10 trận gần nhất. Họ cũng đang bất bại 5 vòng liên tiếp. Trên sân khách, Man Utd thắng 3, hòa 5, thua 2 trong 10 trận gần đây. Bruno Fernandes là nhân tố đáng chú ý khi đã có 20 kiến tạo ở Ngoại Hạng Anh mùa này. Về lực lượng, Man Utd không có Matthijs de Ligt và Casemiro, còn Benjamin Sesko bỏ ngỏ khả năng thi đấu

Brighton Brighton đứng thứ 7 với 53 điểm sau 37 trận, ghi 52 bàn và nhận 43 bàn thua. Đội chủ sân Amex chỉ hơn Chelsea và Brentford 1 điểm, vì vậy trận đấu cuối vẫn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giữ suất dự cúp châu Âu. Phong độ của Brighton trong 10 trận gần nhất là 6 thắng, 1 hòa và 3 thua, nhưng họ vừa thua 2 trong 3 vòng gần đây. Brighton có phong độ sân nhà không tồi: Thắng 5, hòa 3, thua 2 trong 10 trận gần nhất. Đáng chú ý, Brighton thắng liền 3 trận sân nhà trước Wolves, Chelsea và Liverpool. Danny Welbeck là mũi nhọn nổi bật với 13 bàn ở Ngoại Hạng Anh mùa này. Brighton vắng Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma và Adam Webster, trong khi Mats Wieffer chưa chắc ra sân.