Phát hiện người đàn ông tử vong trong xe Land Cruiser trên đồi Thiên An, Huế

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News chiều 24/5, lãnh đạo UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết đang phối hợp với lực lượng công an đến hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông được phát hiện chết trong ô tô Land Cruiser trên đồi Thiên An (phường Thủy Xuân).

Theo thông tin ban đầu nạn nhân sinh năm 1980 trú phường Mỹ Thượng (TP Huế).

Cũng liên quan đến thông tin này, lãnh đạo UBND TP Huế cho biết, cơ quan công an đang điều tra, xử lý. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tự tử ở khu vực đồi Thiên An (trước đan viện Thiên An). Thời gian nạn nhân tử vong cách đây khoảng 3 ngày, thi thể đang phân huỷ. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Xe cứu thương của Đội 0 đồng SOS 75 Huế có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa thi thể miễn phí về nhà lo hậu sự. (Ảnh: Phạm Ngọc Hiếu)

Cách đây ít ngày, UBND xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, cơ quan chức năng địa phương xác minh vụ việc liên quan người đàn ông được phát hiện tử vong trên đoạn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Thông tin ban đầu, chiều 20/5, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên cạnh xe tải đang đậu trên làn khẩn cấp tại Km694 thuộc cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

Trên xe không có người nên nghi vấn đây là tài xế của xe tải nói trên. Vị trí phát hiện vụ việc thuộc địa phận thôn Giang Sơn (xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị).

Khi tiếp cận, người dân phát hiện người đàn ông đã tử vong nên báo cho cơ quan chức năng địa phương. Người dân cho biết chiếc xe tải đậu trên làn khẩn cấp ở vị trí này từ tối 19/5 khi trời có mưa lớn.

Danh tính người đàn ông hiện vẫn chưa được cơ quan chức năng tiết lộ. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.