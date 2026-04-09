Mỹ cảnh báo Iran không nên để thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ vì Lebanon

Dù Pakistan – bên trung gian hòa giải, khẳng định rõ rằng Lebanon nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, Phó Tổng thống J.D Vance nói với báo giới rằng Mỹ không chấp nhận cách hiểu cho rằng Israel sẽ phải chấm dứt các hoạt động quân sự tại quốc gia này.

“Nếu Iran muốn tiến trình đàm phán sụp đổ, trong bối cảnh họ đang ở thế bất lợi trong cuộc xung đột, chỉ vì vấn đề Lebanon - vốn không liên quan đến họ và cũng chưa từng được Mỹ xác nhận là một phần của thỏa thuận, thì đó là lựa chọn của họ", ông Vance phát biểu khi rời Hungary hôm 8/4.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi cho rằng đó là một quyết định thiếu khôn ngoan, nhưng đó vẫn là quyền lựa chọn của họ", Phó Tổng thống Mỹ nói thêm.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dẫn lại tuyên bố của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif về thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh điều khoản liên quan đến Lebanon.

“Các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ là rõ ràng: Washington phải lựa chọn, hoặc ngừng bắn, hoặc tiếp tục cùng với Israel duy trì xung đột. Không thể đồng thời theo đuổi cả hai", ông Araghchi viết.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng vẫn giữ lập trường nhất quán rằng Lebanon không nằm trong phạm vi của thỏa thuận. Ông Vance bác bỏ sự khác biệt trong cách diễn giải này, cho rằng đó chỉ là một “hiểu lầm”.

“Có quá nhiều thông tin sai lệch và những nỗ lực tuyên truyền thiếu thiện chí. Tôi cho rằng đây là một sự nhầm lẫn có thể hiểu được. Phía Iran có lẽ đã tin rằng thỏa thuận bao gồm cả Lebanon, nhưng thực tế không phải vậy", ông Vance nói.

Kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 11/2024, tình hình tại khu vực biên giới giữa Israel và Lebanon vẫn duy trì trạng thái căng thẳng.

Bất chấp thực tế này, ông Vance cho biết Israel đã cam kết sẽ “kiềm chế hơn” tại Lebanon nhằm tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Theo ông, phía Israel “hiểu rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo các cuộc đối thoại đạt kết quả, và vì vậy sẽ điều chỉnh hành động của mình ở một mức độ nhất định”.

Căng thẳng tại Lebanon leo thang trở lại từ đầu tháng 3/2026, sau khi lực lượng Hezbollah phóng tên lửa vào Israel để đáp trả các đòn tấn công trước đó, cũng như sau vụ ám sát nhằm vào cựu Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Trong một tuyên bố liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon không dừng lại.