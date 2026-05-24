Xuất bản ngày 24/05/2026 05:00 PM
Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs Nam Định, vòng 24 V.League hôm nay 24/5

(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs Nam Định diễn ra lúc 19h15 ngày 24/5: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Hà Nội FC đấu với Nam Định.

    Hà Nội00Nam Định
    Trận Hà Nội FC đấu với Nam Định bắt đầu lúc 19h15. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

    Nam Định đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng với 31 điểm (thắng 8, hòa 7, thua 8) và hiệu số bàn thắng-bàn thua là -1. Thất bại của Hải Phòng trước Đà Nẵng và CLB Công an TP.HCM bị Ninh Bình cầm hòa hôm qua (23/5) là cơ hội để đội bóng thành Nam vượt lên.

    Nam Định không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Đội vô địch mùa trước vừa thua liền 4 trận, thủng lưới ít nhất 2 bàn trong mỗi thất bại này. Tỷ lệ thắng của Nam Định trong 10 trận gần nhất chỉ đạt 40%. Trên sân khách, Nam Định cũng không thắng ở 3 trận gần nhất (hòa 1, thua 2).

    Hà Nội FC đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 42 điểm (thắng 13, hòa 3, thua 7), ghi 44 bàn và thủng lưới 25 lần. Đội bóng Thủ đô cần chiến thắng để chiếm vị trí thứ ba của Ninh Bình, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí á quân.

    Trong 10 trận gần nhất, tỷ lệ thắng của Hà Nội FC là 70%. Thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell thua 3 trận trước Thanh Hóa, Hải Phòng và Thể Công Viettel - đều với tỷ số 0-1 và chơi trên sân khách (hoặc với tư cách đội khách). Khi làm chủ nhà, Hà Nội FC có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp.

    Trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định thuộc vòng 24 V.League diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) từ 19h15 ngày 24/5. Kênh phát sóng trực tiếp: FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV.

    Hà Nội FC không thắng được Nam Định trong 5 lần đối đầu gần nhất (thua 4, hòa 1). Lần gần nhất đội bóng Thủ đô đánh bại đối thủ này là trận đấu diễn ra vào tháng 7/2023 (1-0). Tính riêng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC từng có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trong những cuộc đối đầu Nam Định, trước khi thua 2 trận gần nhất.

    Trong trận lượt đi giữa 2 đội bóng, Hà Nội FC hòa Nam Định 1-1. Lucas Alves (Nam Định) và Phạm Xuân Mạnh (Hà Nội) là 2 cầu thủ ghi bàn.

    Hà Nội FC đấu với Nam Định ở vòng 24 V.League 2025-2026. (Ảnh: VPF)

    Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất

    Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất. Tính đến hết ngày 23/5, vị trí các câu lạc bộ như sau.

    XHĐộiTrậnBàn thắng-
    bàn thua    		Điểm
    1CAHN2355 - 1960
    2Thể Công Viettel2437 - 2050
    3Ninh Bình2448 - 3145
    4Hà Nội2344 - 2542
    5CA TP.HCM2426 - 3434
    6Hải Phòng2335 - 3031
    7Nam Định2328 - 2931
    8Hà Tĩnh2314 - 2527
    9Thanh Hóa2426 - 3225
    10SLNA2325 - 3424
    11HAGL2420 - 3323
    12Becamex TP.HCM2327 - 3921
    13Đà Nẵng2429 - 3920
    14PVF-CAND2420 - 4218

    Theo thể thức V.League 2025-2026, giải đấu có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự xếp hạng tạm thời sau vòng đấu được tính theo các chỉ tiêu theo thứ tự ưu tiên hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng sân khách. Tuy nhiên, khi kết thúc mùa giải (tất cả các đội đã thi đấu đủ 2 lượt với nhau), thứ tự xếp hạng của các đội bằng điểm được phân định bằng thành tích đối đầu.

