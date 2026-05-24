Thầy giáo Ấn Độ bị tố tát học sinh lớp 4 trong lớp học thêm ở Gia Lai

Ngày 24/5, bà Trương Đoan Na (30 tuổi; ngụ phường Quy Nhơn) cho biết đã gửi đơn trình báo cơ quan chức năng về việc con trai mình bị một giáo viên người Ấn Độ tát vào mặt trong lúc học thêm.

Theo gia đình, thương tích trên mặt cháu T.G.V là do thầy giáo người Ấn Độ tát.

Theo phản ánh, vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 23/5 tại lớp dạy thêm đặt tại nhà riêng của giáo viên này trên đường Lý Tự Trọng, phường Quy Nhơn.

Thời điểm trên, cháu T.G.V (học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo) trong lúc chuẩn bị vào học đã dùng một món đồ chơi chạm vào tay giáo viên khiến người này giật mình. Sau đó, giáo viên ném món đồ xuống lan can.

Khi cháu V. cúi xuống lấy lại sách vở thì bất ngờ bị giáo viên tát mạnh vào mặt. Sau cú tát, cháu có biểu hiện choáng váng, đau tai trái và khóc lớn.

Gia đình cho biết dù học sinh có biểu hiện đau và hoảng loạn nhưng giáo viên vẫn tiếp tục giảng dạy. Ít phút sau, vợ của giáo viên lên phòng, dùng đá chườm vào vùng bị sưng cho cháu.

Khoảng 30 phút sau, phía lớp học nhắn tin xin lỗi gia đình. Khi được đưa về nhà, cháu V. có biểu hiện nôn ói, đau đầu, ù tai, tinh thần hoảng loạn nên được đưa đến bệnh viện theo dõi.

Theo gia đình, cháu bị chấn thương phần mềm vùng mặt, sưng nề khu vực má, thái dương và tai; hiện vẫn đang được theo dõi để đánh giá ảnh hưởng đến thính giác.

Cháu V. hiện đã được gia đình đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị.

Bà Na cho biết đã gửi đơn đến Công an phường Quy Nhơn và UBND phường, đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu bạo hành trẻ em, đồng thời kiểm tra việc tổ chức dạy thêm tại nhà riêng của giáo viên này.

Liên quan vụ việc, UBND phường Quy Nhơn cho biết đã giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh và sẽ xử lý theo quy định.