Iran bác ý tưởng bồi thường thiệt hại cho đồng minh Mỹ

(VTC News) -

Hôm 7/6, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết chính phủ khu vực "không có khả năng đòi bồi thường" - đáp lại những báo cáo cho rằng Mỹ có thể sử dụng tài sản của Iran để bồi thường thiệt hại cho đồng minh khu vực, do cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra.

"Tài sản của Iran không phải là chiến lợi phẩm của Washington cũng không phải là quỹ thanh toán cho đồng minh của họ", ông Gharibabadi viết trên X.

Xung đột tại Trung Đông có nguy cơ tái bùng phát trở lại. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, hãng Reuters đưa tin Mỹ sẽ cung cấp tài sản của Iran cho đồng minh vùng Vịnh để hỗ trợ việc tái thiết và sửa chữa những thiệt hại trong tương lai do cuộc xung đột với Iran gây ra.

Cùng với đó, Mỹ sẽ xem xét sử dụng những tài sản đó để hỗ trợ sửa chữa thiệt hại xảy ra trong quá khứ và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ đạo một nhóm tiến hành đánh giá chi phí thiệt hại mà Iran gây ra cho đồng minh vùng Vịnh.

Trong suốt cuộc xung đột, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công một số quốc gia vùng Vịnh, tuyên bố mục tiêu của họ là lợi ích của Mỹ và Israel trong khu vực.

Hôm 6/6, Iran tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Quân đội Mỹ cho biết có 6 tên lửa bị đánh chặn và tên lửa thứ 7 không trúng mục tiêu, trong khi Kuwait báo cáo thiệt hại về tài sản nhưng không có thương vong và Bahrain kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.

Theo báo cáo do công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy công bố, cuộc xung đột ở Trung Đông có thể khiến khu vực này phải gánh chịu chi phí sửa chữa cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng lên tới 58 tỷ USD.

Ông Gharibabadi thông tin thêm việc tịch thu, chuyển giao hoặc phân bổ tài sản của Iran mà không có sự đồng ý của chính phủ Iran sẽ cấu thành "hành vi sai trái quốc tế mới", dẫn đến trách nhiệm của Mỹ vào thời điểm Washington tuyên bố đang tìm kiếm sự đàm phán và hiểu biết với Tehran. Ông nói thêm động thái như vậy sẽ dẫn đến "phản ứng thích đáng" từ Iran, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Trong khi đó, Iran yêu cầu Mỹ trả lại một phần số tiền bị tịch thu theo khuôn khổ đàm phán giữa hai nước nhằm chấm dứt xung đột.

Các yêu cầu của Tehran để chấm dứt cuộc chiến bao gồm việc giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế, công nhận quyền kiểm soát của nước này đối với eo biển Hormuz.