Tin nóng thế giới hôm nay ngày 24/7: Mỹ tăng sức ép với Iran

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 24/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm việc Thượng viện Mỹ bác nghị quyết yêu cầu chấm dứt các hành động thù địch với Iran; Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ dùng tài sản Iran bị Mỹ kiểm soát để bồi thường thiệt hại đối với tàu thuyền; Washington chính thức áp thuế mới đối với 60 đối tác thương mại; Nga tuyên bố không còn ủng hộ các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết yêu cầu chấm dứt hành động thù địch với Iran

Thượng viện Mỹ đã bác bỏ nghị quyết dựa trên Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hành động quân sự với Iran, với tỷ lệ phiếu 49-47.

Trụ sở Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran leo thang, giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng và giá xăng tại Mỹ tiếp tục tăng.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, song khẳng định chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Ông Trump tuyên bố dùng tài sản Iran để bồi thường thiệt hại tàu thuyền

Tổng thống Donald Trump tuyên bố mọi thiệt hại đối với tàu thuyền và hàng hóa sẽ được bồi thường bằng phần tài sản của Iran mà Mỹ đang kiểm soát.

Tàu thương mại di chuyển gần eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công các tàu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, khiến giá dầu tăng lên 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5/2026.

Theo CNN, việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran từng là một nội dung quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran trước khi xung đột tái bùng phát.

Mỹ áp thuế mới với 60 đối tác thương mại

Mỹ bắt đầu áp dụng biểu thuế mới đối với 60 đối tác thương mại từ ngày 24/7, với mức thuế dao động từ 10% đến 12,5%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), các nền kinh tế thực thi lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức sẽ chịu mức thuế 10%, trong khi nhiều đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore chịu mức thuế 12,5%.

Washington cho biết chính sách mới thay thế mức thuế toàn cầu gần 10% trước đó và không áp dụng với các mặt hàng đã chịu thuế riêng như thép, nhôm hoặc hàng hóa thuộc Hiệp định Thương mại Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Nga tuyên bố không còn ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moskva không còn ủng hộ các lời kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cho rằng lập trường này không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Theo ông Lavrov, việc Mỹ và các đồng minh gia tăng hoạt động quân sự quanh bán đảo Triều Tiên khiến Bình Nhưỡng buộc phải tăng cường năng lực răn đe để bảo đảm an ninh.

Tuy vậy, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định Moskva vẫn ủng hộ giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên bằng đối thoại và biện pháp chính trị, đồng thời cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa trước đây được đặt ra đối với toàn bộ bán đảo Triều Tiên, chứ không chỉ riêng Triều Tiên.