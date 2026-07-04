Huyền thoại nữ dân quân 42kg vác 2 hòm đạn pháo 98kg bắn máy bay Mỹ

(VTC News) -

Từ sáng nay (4/7), thông tin nữ Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân Ngô Thị Tuyển (SN 1946, quê xóm Khoáng, phường Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) từ trần khiến người thân, đồng đội, bà con chòm xóm... không khỏi tiếc thương.

Sức mạnh phi thường của nữ dân quân 42kg

Nhắc đến nữ anh Hùng Ngô Thị Tuyển, ắt hẳn hình ảnh người con gái 19 tuổi đã vượt qua mưa bom bão đạn, để vác trên mình hòm đạn nặng hơn gấp đôi trọng lượng cơ thể mình, đã đi vào lòng hàng triệu triệu trái tim của người dân Việt Nam.

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển lúc 19 tuổi, cao hơn 1,4m, nặng 42kg vác cùng lúc 2 hòm đạn nặng 98kg. (Ảnh tư liệu: VOV)

Ngược dòng chảy thời gian, đầu năm 1965, máy bay Mỹ điên cuồng ném bom ồ ạt xuống miền Bắc, nhằm cắt đứt con đường tiếp viện của miền Bắc cho miền Nam. Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã (tỉnh Thanh Hóa) là một trong những trọng điểm bắn phá ác liệt của không quân Mỹ.

Chỉ trong 2 ngày 3 - 4/4/1965, Mỹ sử dụng 174 lần tốp máy bay, ném xuống tỉnh Thanh Hóa 627 quả bom phá, 58 quả bom nổ chậm, cùng hàng trăm tên lửa, rốc-két. Riêng khu vực Rồng - Nam Ngạn - Yên Vực, không quân ném 350 quả bom, bắn 149 quả đạn rốc-két.

Ngày 4/4/1965, vừa làm xong nhiệm vụ truy lùng giặc lái Mỹ nhảy dù, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gặp 1 chiếc tàu hải quân ta yêu cầu dân quân giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Bất chấp hiểm nguy khi máy bay dịch đang quần thảo trên đầu, Ngô Thị Tuyển lội xuống sông, bơi ra tàu làm nhiệm vụ.

Khi đoàn xe tiếp đạn vừa tới, chị lại xung phong đi vác đạn. Gặp phải 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau, lực lượng bộ đội, dân quân dùng thuổng bật ra để vác nhưng lực bất tòng tâm.

Ngay lập tức, Ngô Thị Tuyển – nữ dân quân với dáng người nhỏ thó, cân nặng chỉ 42kg, đã ghé vai vác luôn 2 hòm đạn nặng 98kg. Vượt qua màn mưa bom bão đạn tàn khốc của địch, băng qua những con đê, cô dân quân mang trong mình sức mạnh phi thường đã tải gần cả trăm kg đạn ra bờ sông, tiếp viện kịp thời cho bộ đội chiến đấu.

Sau 2 ngày đấu tranh kiên cường, quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn bắn rơi 47 máy bay giặc Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng, khiến người Mỹ phải cay đắng thú nhận: “Đó là 2 ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ”.

Và tên tuổi của nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc, gắn liền với trận chiến Hàm Rồng oanh liệt.

Câu chuyện về nữ anh hùng nặng 42kg nhưng bằng sức mạnh phi thường đã vác nổi 98kg đạn pháo từng khiến nhiều nhà báo quốc tế nghi ngờ. Họ cho rằng một người phụ nữ nhỏ bé không thể nào mang nổi khối lượng gần một tạ như vậy và đề nghị bà thực hiện lại trước ống kính.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. (Ảnh: Báo SKĐS)

Và trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên nước ngoài, bà hiểu rằng đây không còn là câu chuyện của riêng mình. Nếu không làm được, nhiều người sẽ cho rằng chiến công trước đó chỉ là sự phóng đại nhằm mục đích tuyên truyền. Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, của đơn vị và rộng hơn là hình ảnh của đất nước Việt Nam.

Chính lòng tự tôn dân tộc đã tiếp thêm cho bà sức mạnh. Bằng tất cả ý chí, bà vác trên vai một bao gạo và một bao khoai tây với tổng trọng lượng lên tới 105kg. Khi cân lại, tất cả đều “mắt tròn mắt dẹt” kinh ngạc vì sự thật vượt xa sức tưởng tượng.

Một nhà báo Liên Xô đã xúc động ôm hôn bà và tặng chiếc bút Kim Tinh như một lời tri ân đối với người phụ nữ anh hùng. Sau này, nhà văn Mỹ Karen Turner cũng dành nhiều tháng nghiên cứu để viết cuốn sách “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, trong đó kể lại câu chuyện vác đạn nổi tiếng của bà như một biểu tượng cho tinh thần quật cường của phụ nữ Việt Nam.

Một lòng trung thành với Đảng, với Bác Hồ

Không chỉ nổi tiếng với kỳ tích vác đạn, Ngô Thị Tuyển còn ghi dấu ấn bằng lòng quả cảm trong nhiều trận chiến khác. Và một trong những trận chiến đến nay vẫn được nhiều đồng đội của nữ hanh hùng nhắc nhớ diễn ra vào ngày 26/5/1965.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. (Ảnh: Báo SKĐS)

Thời điểm bấy giờ, hai tàu Hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ chiến đấu ngoài khơi thì bị máy bay Mỹ phát hiện và tấn công dữ dội. Khi các chiến sĩ trên tàu phát tín hiệu cầu cứu tại khu vực làng Nam Ngạn, bà Ngô Thị Tuyển cũng đang trực chiến gần đó. Không chút do dự, bà lập tức lao mình xuống nước, bơi ra tiếp cận con tàu đang hư hỏng giữa làn bom đạn. Trên tàu, bà chứng kiến nhiều chiến sĩ đã hy sinh, không ít người bị thương nặng. Ngay lập tức, bà sơ cứu cho một chiến sĩ bị thương nặng ở bụng rồi tiếp tục đưa một chiến sĩ khác lên boong tàu, ra hiệu cho lực lượng trên bờ nhanh chóng tổ chức ứng cứu.

Giữa thời khắc cam go, hành động dũng cảm ấy đã góp phần cứu sống nhiều đồng đội và trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Cũng chính tại chiến trường đầy ác liệt ấy, bà được kết nạp vào Đảng, đánh dấu một cột mốc thiêng liêng trong cuộc đời người nữ dân quân anh hùng.

Điều khiến nhiều người cảm phục hơn cả ở Ngô Thị Tuyển không chỉ là những chiến công vang dội mà còn là nhân cách, lòng trung thành và niềm tin son sắt với Đảng, với Bác Hồ. Bà luôn coi 3 lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời.

Lần đầu tiên tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966, Bác Hồ đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các thành viên đại đội dân quân Nam Ngạn và dành cho bà những tình cảm vô cùng gần gũi. Những lần sau được gặp Bác càng trở thành ký ức thiêng liêng không thể phai mờ.

Sinh thời, bà từng tâm sự rằng mỗi khi đau ốm, chỉ cần thắp nén hương trước bàn thờ Bác là trong lòng lại thấy vững tin và khỏe hơn. Khi được hỏi còn điều gì nuối tiếc, bà chỉ mỉm cười hiền hậu và nói rằng điều tiếc nhất là không còn đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ Đảng, Nhân dân.

Trải qua hơn 80 năm cuộc đời, bà luôn tâm niệm mình là con cháu Bác Hồ thì phải giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Niềm tin ấy, khí chất ấy và tinh thần ấy đã làm nên một Ngô Thị Tuyển bất tử trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam. Hình ảnh nữ anh hùng xứ Thanh nhỏ bé nhưng mang trong mình ý chí sắt đá sẽ mãi là biểu tượng đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục gìn giữ, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, bà được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người và 6 lần được tặng bằng khen, giấy khen. Ngày 1/1/1967, Ngô Thị Tuyển được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân. Tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia có trưng bày, giới thiệu hòm đựng đạn của nữ anh hùng Ngô Thị Tuyển, mang ký hiệu (1827/ĐM 152), hình khối chữ nhật, màu xanh lá cây, còn mới. Hòm đạn dài 92cm, rộng 36cm, cao 18,3cm.