Nữ dân quân 42kg vác 2 hòm đạn pháo 98kg bắn máy bay Mỹ qua đời

(VTC News) -

Gia đình của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển xác nhận, nữ anh hùng từ trần lúc 9h18 sáng 4/7. Lễ truy điệu anh hùng Ngô Thị Tuyển được tổ chức lúc 14h ngày 5/7 tại tư gia ở số 310 Trường Thi (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), sau đó bà sẽ được an táng tại nghĩa trang Chợ Nhàng (Thanh Hóa).

Anh hùng Ngô Thị Tuyển (SN 1946, quê xóm Khoáng, phường Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nay là phường Hàm Rồng (tỉnh Thanh Hóa). Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà tham gia lực lượng dân quân tự vệ của tiểu khu Nam Ngạn, trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển. (Ảnh: Báo SKĐS)

Đầu năm 1965, Mỹ ném bom ồ ạt xuống miền Bắc, nhằm cắt đứt con đường tiếp viện của miền Bắc cho miền Nam. Cầu Hàm Rồng bắc qua sông Mã (Thanh Hóa) là một trong những trọng điểm bắn phá ác liệt của không quân Mỹ.

Chỉ trong 2 ngày 3 - 4/4/1965, Mỹ sử dụng 174 lần tốp máy bay, ném xuống tỉnh Thanh Hóa 627 quả bom phá, 58 quả bom nổ chậm, cùng hàng trăm tên lửa, rốc-két. Riêng khu vực Rồng - Nam Ngạn - Yên Vực, không quân ném 350 quả bom, bắn 149 quả đạn rốc-két.

Gia đình, chính quyền địa phương đang tổ chức tang lễ cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Ngày 4/4/1965, vừa làm xong nhiệm vụ truy lùng giặc lái Mỹ nhảy dù, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển gặp 1 chiếc tàu hải quân ta yêu cầu dân quân giúp vận chuyển vỏ đạn lên bờ và tiếp tế đạn xuống tàu. Ngô Thị Tuyển xuống sông, bơi ra tàu làm nhiệm vụ, mặc cho máy bay địch đang quần thảo trên đầu.

Khi có đoàn xe tiếp đạn vừa tới, chị lại xung phong đi vác đạn. Gặp phải 2 hòm đạn đai sắt móc chặt vào nhau, lực lượng bộ đội, dân quân dùng thuổng bật ra để vác nhưng chưa được. Ngay lập tức, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển ghé vai vác luôn 2 hòm đạn nặng 98 kg (nặng gấp đôi cơ thể chị), vượt qua đê, chuyển ra bờ sông tiếp viện kịp thời cho bộ đội chiến đấu.

Nữ dân quân Ngô Thị Tuyển lúc 19 tuổi, cao hơn 1,4m, nặng 42kg vác cùng lúc 2 hòm đạn nặng 98kg. (Ảnh tư liệu - VOV)

Sau 2 ngày chiến đấu kiên cường, trong đó có sự đóng góp của nữ dân quân Ngô Thị Tuyển, quân và dân Hàm Rồng - Nam Ngạn bắn rơi 47 máy bay giặc Mỹ, bắt sống nhiều giặc lái, bảo vệ an toàn cầu Hàm Rồng, khiến người Mỹ phải cay đắng thú nhận “Đó là 2 ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ”.

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được tặng thưởng 2 huân chương chiến công hạng ba, được Bác Hồ tặng huy hiệu của Người và 6 lần được tặng bằng khen, giấy khen.

Ngày 1/1/1967, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.