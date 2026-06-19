Xe bồn đi vào làn xe máy, tông chết người trên cầu Nhật Tân
Dù cầu Nhật Tân có dải phân cách nhưng tài xế xe bồn trộn bê tông vẫn đi vào làn xe máy rồi gây tai nạn khiến một người tử vong.
Đài Tiếng nói Việt Nam: Tích hợp lý luận, tuyên truyền và cổ động để giữ vững dòng chủ lưu trên không gian số
Trong kỷ nguyên số, VOV đẩy mạnh tích hợp lý luận, tuyên truyền và cổ động, phát huy vai trò báo chí chủ lực, giữ vững dòng thông tin chủ lưu trên không gian mạng.
Chủ tịch tỉnh phải cam kết bằng văn bản về tiến độ trường nội trú vùng biên
Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh có cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành dự án xây trường nội trú vùng biên, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 22/6.
Khu du lịch biển nổi tiếng một thời ở miền Bắc chuyển mình sau cuộc đổi tên
Khu du lịch Quất Lâm vừa được đổi tên thành khu du lịch Giao Ninh, đồng thời được chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng nhằm làm mới hình ảnh và thu hút du khách.
Toàn cảnh họp báo vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ': Vạch trần thủ đoạn dẫn dụ khách hàng
Với kịch bản được xây dựng bài bản, đường dây lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ” đã dụ dỗ hàng nghìn người tham gia, chiếm đoạt khoảng 2.700 tỷ đồng.
Bí thư phường Sài Gòn làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Phát giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn.
Nhận định, dự đoán kết quả Hà Lan vs Thụy Điển, bảng F World Cup 2026
Nhận định Hà Lan vs Thụy Điển, bảng F World Cup 2026 (0h ngày 21/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán kết quả thắng thua, tỷ số trận Hà Lan đấu với Thụy Điển.
Theo chân các bạn nhỏ xứ Nghệ trải nghiệm workshop hưởng ứng ngày môi trường
Chỉ với một chút sáng tạo và tỉ mỉ, những vỏ hộp sữa quen thuộc có thể được “hô biến” thành chong chóng, chậu cây xanh hay nhiều món đồ nhỏ xinh khác.
Radar phát hiện vị trí dị thường, nghi là mộ liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
Kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất tại Công viên Lê Thị Riêng cho thấy nhiều vị trí dị thường nghi liên quan mộ liệt sĩ; TP.HCM dự kiến động thổ tìm kiếm từ 30/6.
Điểm chuẩn trường Đại học Xây dựng Hà Nội 3 năm gần nhất
Quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo điểm chuẩn của trường Đại học Xây dựng 3 năm qua để đưa ra lựa chọn ngành phù hợp.
'Phía bên kia thành phố' tập 16: Khuê kiên quyết đuổi Tuyết Lan ra khỏi nhóm
Khuê yêu cầu Tuyết Lan rời khỏi nhóm học tập; bí mật về quá khứ kinh hoàng của anh trai quá cố dần được hé lộ.
Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Đại học Sư phạm năm 2026 cao nhất 22,4
Ngày 19/6, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027, lớp chuyên Tiếng Anh lấy cao nhất 22,4 điểm.
Link tra cứu điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2026 mới nhất
Ngoài hai cổng tra cứu trực tuyến, thí sinh Hà Nội năm nay có thêm kênh xem điểm thi lớp 10 trên ứng dụng iHanoi, góp phần hạn chế tình trạng nghẽn mạng.
Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường
Ông Bùi Xuân Cường làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM từ năm 2022, được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, đường sắt, giao thông...
Lancaster Lincoln đón sóng quy hoạch Công viên Bến Nhà Rồng - Khánh Hội
Dự án Lancaster Lincoln của Tập đoàn Trung Thủy đón sóng hạ tầng từ siêu dự án Công viên ven sông Bến Nhà Rồng – Khánh Hội.
XSMT 19/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay chính xác nhất
(VTC News) - XSMT 19/6/2026, kết quả xổ số miền Trung hôm nay, thứ 6 ngày 19/6 được cập nhật trực tiếp lúc 17h15. Theo dõi KQXSMT mới nhất, chính xác nhất.
Đàm phán Mỹ - Iran bị huỷ bỏ, Israel phát động chiến dịch mới càn quét Lebanon
Thụy Sĩ thông báo cuộc đàm phán dự kiến giữa Iran và Mỹ bị hoãn lại, trong khi Israel phát động cuộc tấn công mới vào Lebanon khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.
XSMN 19/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay chính xác nhất
(VTC News) - XSMT 19/6/2026, kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ 6 ngày 19/6 được cập nhật trực tiếp lúc 16h15. Theo dõi KQXSMN mới nhất, chính xác nhất.
Bình luận