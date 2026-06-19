Khu du lịch biển nổi tiếng một thời ở miền Bắc chuyển mình sau cuộc đổi tên

"Nhìn thấy máy móc, công nhân làm việc hối hả mấy ngày nay, chúng tôi cũng mừng lắm. Người dân ở đây ai cũng mong bãi biển được chỉnh trang khang trang hơn, khách du lịch đến đông trở lại để việc kinh doanh buôn bán khởi sắc. Quất Lâm trước đây nổi tiếng một thời, giờ mang tên mới là Giao Ninh thì càng hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển, để vùng biển này lấy lại không khí nhộn nhịp như ngày xưa", ông Vũ Văn Kha (62 tuổi, người dân địa phương) chia sẻ.