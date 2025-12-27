Kịch tính xem diễn tập sự cố bức xạ và hạt nhân lần đầu tổ chức ở TP.HCM

Sáng 27/12, tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP.HCM) diễn ra buổi diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, với sự tham gia của khoảng 100 người thuộc nhiều lực lượng chức năng.
Hoạt động nhằm kiểm tra và nâng cao năng lực phối hợp liên ngành trong xử lý các tình huống khẩn cấp liên quan đến an toàn phóng xạ trên địa bàn.
Theo kịch bản, vào lúc 8h30, một xe bán tải chở nguồn phóng xạ Ir-192 cùng dược chất phóng xạ hở đến bệnh viện để bàn giao. Khi gần đến điểm giao nhận, phương tiện này bất ngờ va chạm trực diện với xe tải chạy ngược chiều, khiến tài xế và nhân viên áp tải ngất xỉu, mắc kẹt trong cabin.
Phát hiện vụ tai nạn, người dân xung quanh nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ cứu nạn và thông báo cơ quan chức năng. Lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát PCCC&CNCH được điều động đến hiện trường, triển khai quy trình xử lý tai nạn giao thông, đồng thời tổ chức phân luồng và bảo vệ hiện trường.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an phường và Cảnh sát giao thông phát hiện trên xe bán tải có dấu hiệu cảnh báo phóng xạ. Thông tin lập tức được báo cáo lên Ban chỉ huy Công an TP.HCM.
Nhận định đây là tình huống phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng, lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo khoanh vùng, bảo vệ nghiêm ngặt và thông báo cho Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM.
Qua đánh giá ban đầu, Sở KH&CN xác định đây là sự cố nghiêm trọng, do nguồn phóng xạ có khả năng chiếu xạ mạnh, đe dọa trực tiếp sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Ứng phó Sự cố Bức xạ và Hạt nhân, Sở KH&CN đã báo cáo cấp có thẩm quyền để kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp, đồng thời huy động các lực lượng chuyên trách đến hiện trường.
Tình huống được đẩy lên cao trào khi xe chở nguồn phóng xạ xuất hiện dấu hiệu cháy nổ trong lúc lực lượng y tế đang đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Chỉ huy hiện trường lập tức yêu cầu Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương án chữa cháy, kiểm soát nguy cơ phát tán phóng xạ.
Sau khi đám cháy được khống chế, các đơn vị chức năng phối hợp thu hồi an toàn nguồn phóng xạ Ir-192 và dược chất phóng xạ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho khu vực.
Đánh giá về ý nghĩa của buổi diễn tập, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho biết, các kỹ thuật bức xạ và hạt nhân hiện đóng vai trò thiết yếu trong y tế, nông nghiệp và nghiên cứu khoa học.
Là trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo của cả nước, TP.HCM hiện quản lý hơn 1.600 cơ sở bức xạ, với trên 3.000 thiết bị X-quang y tế, hơn 800 thiết bị X-quang công nghiệp và hơn 1.000 nguồn phóng xạ các loại.
Theo bà Trân, so với giai đoạn trước, số lượng thiết bị bức xạ tại TP.HCM đã tăng hơn 70%, trong khi số lượng nguồn phóng xạ tăng gần 160%.
Sự gia tăng này phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ hạt nhân ngày càng rộng rãi, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý an toàn và năng lực ứng phó sự cố.“Công tác ứng phó không thể chỉ dựa vào một lực lượng hay dừng lại ở các văn bản quy trình, mà cần được kiểm chứng bằng những cuộc diễn tập thực tế, sát với năng lực của từng đơn vị”, bà Trân nhấn mạnh.
