Kịch tính xem diễn tập sự cố bức xạ và hạt nhân lần đầu tổ chức ở TP.HCM

Sự gia tăng này phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ hạt nhân ngày càng rộng rãi, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý an toàn và năng lực ứng phó sự cố.“Công tác ứng phó không thể chỉ dựa vào một lực lượng hay dừng lại ở các văn bản quy trình, mà cần được kiểm chứng bằng những cuộc diễn tập thực tế, sát với năng lực của từng đơn vị”, bà Trân nhấn mạnh.