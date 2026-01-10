Cảnh sát diễn tập bắn súng, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh Đại hội XIV

Sáng 10/1, tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự buổi lễ. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an...
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội tham gia duyệt đội ngũ.
Trong phần diễu hành phương tiện và biểu dương lực lượng, xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn mở đầu đội hình. Đây là phương tiện chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông, được sử dụng trong nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước, khách quốc tế tại các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.
Đi sau là đội hình khí tài hiện đại gồm các loại xe đặc chủng, xe bọc thép phục vụ nhiệm vụ chống khủng bố, phòng chống bạo loạn. Đây là những phương tiện hiện đại nhất của lực lượng Công an, được huy động nhằm bảo đảm an ninh, an toàn xuyên suốt kỳ Đại hội.
Dàn trực thăng hiện đại xuất hiện tại Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng cảnh sát cơ động đã trình diễn các thế võ chiến đấu, kỹ thuật tấn công và trấn áp tội phạm, thể hiện khả năng xử lý nhanh, chính xác trong những tình huống nguy hiểm, đòi hỏi sự quyết đoán và bản lĩnh cao.
Điểm nhấn của buổi diễn tập là phần trình diễn nội công, công phá của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Những bài tập này yêu cầu các chiến sĩ phải huy động tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, qua đó nâng cao khả năng chịu đựng, phản xạ và kỹ năng chiến đấu trong điều kiện thực tế.
Để đạt được trình độ này, các chiến sĩ đặc nhiệm phải trải qua quá trình huấn luyện cường độ cao trong nhiều môi trường khác nhau. Việc rèn luyện liên tục giúp cơ thể thích nghi với những điều kiện khắc nghiệt, sẵn sàng đối mặt với các tác động bất thường trong quá trình làm nhiệm vụ.
Tiếp đó là phần trình diễn kỹ thuật vượt chướng ngại vật, bắn súng ứng dụng và phối hợp tác chiến của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm cùng đơn vị sử dụng động vật nghiệp vụ.
Các chiến sĩ thực hiện vượt cầu độc mộc, bắn súng ở nhiều tư thế khác nhau nhằm chiếm thế chủ động, áp đảo đối tượng trong tình huống đối kháng.
Trong kịch bản giả định trấn áp đối tượng cố thủ trong lô cốt và nhà ở, lực lượng đặc nhiệm lợi dụng địa hình, địa vật để tiếp cận mục tiêu. Sau khi xác định vị trí đối tượng, các chiến sĩ triển khai biện pháp khống chế, xử lý tình huống, kết thúc phương án bảo đảm nhanh gọn, an toàn.
Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 tại Hà Nội.
