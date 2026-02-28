Huawei Digital Power tối ưu điện mặt trời quy mô lớn về chuyển dịch năng lượng

(VTC News) -

Trong bức tranh chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, điện mặt trời quy mô lớn (utility-scale solar farm) tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải carbon. Tuy nhiên, sau giai đoạn phát triển nhanh về công suất, thị trường đang bước vào một chu kỳ mới, nơi chất lượng công nghệ và năng lực vận hành trở thành yếu tố quyết định tính bền vững của dự án.

Điện mặt trời quay mô lớn đối mặt với áp lực đa chiều

Với các dự án điện mặt trời quy mô lớn quy mô hàng trăm MWp, bài toán đặt ra không còn đơn thuần là lắp đặt và hòa lưới. Chủ đầu tư ngày càng chịu áp lực lớn về hiệu suất phát điện, an toàn hệ thống, chi phí vận hành - bảo trì (O&M), cũng như khả năng duy trì ổn định lưới điện trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày một gia tăng.

Dự án điện mặt trời quy mô lớn quy mô hàng trăm MWp. (Ảnh: Hoa Nam)

Tại nhiều thị trường đang phát triển, trong đó có Việt Nam, hạ tầng lưới điện vẫn còn những giới hạn nhất định. Việc tích hợp nguồn điện mặt trời với đặc tính biến thiên cao khiến yêu cầu về độ tin cậy, khả năng thích ứng và kiểm soát hệ thống trở nên khắt khe hơn. Điều này buộc các nhà phát triển dự án phải tìm kiếm những giải pháp mang tính dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào chi phí đầu tư ban đầu.

Huawei Digital Power: Từ thiết bị sang giải pháp năng lượng cấp hạ tầng

Tiếp cận bài toán điện mặt trời quy mô lớn ở góc độ hạ tầng, Huawei Digital Power tập trung vào việc xây dựng các giải pháp toàn diện, kết hợp giữa công nghệ phần cứng công suất lớn và nền tảng số hóa vận hành.

Ở lớp thiết bị, các dòng inverter công suất cao được thiết kế nhằm tối ưu hiệu suất, nâng cao độ an toàn và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Tuy nhiên, điểm cốt lõi trong cách tiếp cận của Huawei nằm ở tư duy grid-forming, cho phép hệ thống điện mặt trời không chỉ hòa lưới, mà còn chủ động hỗ trợ ổn định lưới điện, giảm thiểu rủi ro khi tỷ lệ năng lượng tái tạo tăng cao.

Huawei Digital Power tập trung vào việc xây dựng các giải pháp toàn diện. (Ảnh: Hoa Nam)

Song song đó, việc số hóa công tác vận hành thông qua các nền tảng giám sát và phân tích dữ liệu giúp nhà đầu tư theo dõi hiệu suất theo thời gian thực, phát hiện sớm các bất thường và tối ưu chiến lược O&M. Cách tiếp cận này phản ánh định vị của Huawei Digital Power: Cung cấp thiết bị, đồng thời mang đến các giải pháp năng lượng cấp hạ tầng, hướng tới độ tin cậy và hiệu quả vận hành trong suốt vòng đời dự án.

Hoa Nam Energy: Cầu nối công nghệ và thực tiễn vận hành tại Việt Nam

Để các giải pháp công nghệ toàn cầu có thể phát huy hiệu quả tại thị trường Việt Nam, yếu tố bản địa hóa đóng vai trò then chốt. Trong hệ sinh thái đó, Hoa Nam Energy được biết đến là đối tác phân phối và hỗ trợ kỹ thuật cấp cao của Huawei Digital Power tại Việt Nam.

Không chỉ dừng ở vai trò cung ứng, Hoa Nam Energy tham gia sâu vào quá trình tư vấn kỹ thuật, tích hợp hệ thống và hỗ trợ triển khai dự án trên phạm vi toàn quốc. Sự am hiểu về điều kiện lưới điện, môi trường vận hành và yêu cầu thực tế của thị trường giúp Hoa Nam Energy trở thành cầu nối giữa công nghệ năng lượng tiên tiến của Huawei và bài toán triển khai cụ thể tại Việt Nam.

Hoa Nam Energy - cầu nối giữa năng lượng của Huawei và bài toán tại Việt Nam. (Ảnh: Hoa Nam)

Với đội ngũ kỹ sư chuyên môn cao và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương, Hoa Nam Energy góp phần đảm bảo các dự án không chỉ đạt hiệu quả về mặt công suất, mà còn vận hành ổn định, an toàn và bền vững trong dài hạn.

Khi thị trường điện mặt trời bước sang giai đoạn trưởng thành, các tiêu chí về hiệu suất, độ ổn định và khả năng vận hành lâu dài ngày càng được đặt lên hàng đầu. Solar farm không còn là cuộc đua về quy mô, mà là bài toán tối ưu tổng thể, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ, kinh nghiệm triển khai và năng lực vận hành.

Trong bối cảnh đó, sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ của Huawei Digital Power và năng lực triển khai thực tế của Hoa Nam Energy đang góp phần nâng cao tiêu chuẩn triển khai các dự án điện mặt trời quy mô lớn tại Việt Nam theo hướng ổn định và bền vững.

