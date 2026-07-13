Home Credit Việt Nam thắng lớn tại ABF Retail Banking Awards 2026

(VTC News) -

Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc duy trì hiệu quả hoạt động, phát triển các giải pháp tài chính phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hướng tới giá trị bền vững.

Lễ trao giải ABF Retail Banking Awards 2026 diễn ra ngày 2/7 tại Singapore, quy tụ nhiều tổ chức tài chính trong khu vực châu Á.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Home Credit Việt Nam nhận danh hiệu “Công ty Tài chính của năm”. Trong khi đó, hạng mục giải thưởng “Sáng kiến Phát triển bền vững của năm” phản ánh những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, cải thiện quyền năng kinh tế và khả năng chống chịu của cộng đồng, đồng thời thúc đẩy lối sống tiêu dùng xanh hơn.

Năm thứ hai liên tiếp Home Credit Việt Nam nhận được cú đúp tại giải thưởng ABF Retail Banking Awards.

Tăng trưởng tín dụng đi cùng phát triển bền vững

Theo Báo cáo Tài chính Tiêu dùng Việt Nam 2026 của FiinGroup, thị trường tài chính tiêu dùng đang bước sang giai đoạn phát triển theo hướng chú trọng hơn tới chất lượng tăng trưởng, hiệu quả hoạt động và khả năng quản trị rủi ro sau giai đoạn nhiều biến động trước đó.

Trong bối cảnh này, Home Credit Việt Nam tiếp tục đầu tư vào năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ vào các quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Doanh nghiệp cũng tăng cường các mô hình đánh giá tín dụng nội bộ kết hợp nền tảng số nhằm tối ưu thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả quản lý danh mục cho vay.

Song song đó, Home Credit Việt Nam phát triển các giải pháp tài chính dựa trên nhu cầu và khả năng chi trả của từng nhóm khách hàng. Việc minh bạch hóa thông tin sản phẩm và điều khoản vay cũng được đẩy mạnh, góp phần hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính.

Những nỗ lực này là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp tiếp tục được vinh danh ở hạng mục “Công ty Tài chính của năm”, giải thưởng ghi nhận hiệu quả hoạt động và năng lực thích ứng của các tổ chức tài chính.

Theo báo cáo tài chính 2025, tổng tài sản của Home Credit Việt Nam tăng 36,8% so với đầu năm, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 2.077 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) được duy trì ở mức 1,66% và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) đạt 23,3%. Các chỉ số này cho thấy nền tảng tài chính ổn định của doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường tài chính tiêu dùng tiếp tục tái cấu trúc.

Gắn trách nhiệm xã hội vào hoạt động kinh doanh

Chia sẻ tại lễ trao giải, ông Pham Ngoc Khang, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo ESG Home Credit Việt Nam, cho biết phát triển bền vững là một phần trong chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

“Chúng tôi tin rằng tăng trưởng của doanh nghiệp cần đi cùng lợi ích của khách hàng và cộng đồng. Các giải pháp tài chính chỉ thật sự có ý nghĩa khi góp phần cải thiện chất lượng sống và mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho người dân”, ông Khang nói.

Ông Pham Ngoc Khang - Giám đốc Chiến lược Kinh doanh kiêm Trưởng Ban chỉ đạo ESG Home Credit Việt Nam - phát biểu nhận giải.

Giải thưởng “Sáng kiến Phát triển bền vững của năm” ghi nhận các hoạt động của Home Credit Việt Nam trong chiến lược phát triển bền vững. Doanh nghiệp cho biết lấy con người làm trung tâm trong quá trình xây dựng sản phẩm và triển khai hoạt động xã hội, từ mở rộng tiếp cận tài chính có trách nhiệm, thúc đẩy tiêu dùng xanh đến đầu tư cho cộng đồng.

Năm 2025, hưởng ứng định hướng giảm phát thải của Chính phủ, Home Credit Việt Nam phát triển các giải pháp tài chính xanh thông qua gói vay ưu đãi dành cho xe máy điện VinFast và Dat Bike. Hoạt động này góp phần khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn phương tiện di chuyển không phát thải thân thiện hơn với môi trường.

Ở mảng tài chính toàn diện, doanh nghiệp đẩy mạnh giáo dục kiến thức tài chính cho cộng đồng. Tính đến năm 2025, nền tảng trực tuyến Home Smart ghi nhận hơn 21 triệu lượt tiếp cận. Công ty cũng tổ chức các hội thảo quản lý tài chính cá nhân cho hơn 4.000 học sinh, sinh viên, phụ nữ; đồng thời phát hành hơn 1.000 cuốn cẩm nang quản lý tài chính cho phụ nữ.

Các hoạt động cộng đồng được triển khai thông qua sáng kiến Home Love. Trong năm qua, Home Credit Việt Nam dành 7 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng bão lũ và xây dựng ba điểm trường vùng cao. Hơn 350 nhân viên tham gia tình nguyện, hỗ trợ hơn 8.000 trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng kiến Home Love tạo được nhiều tác động tích cực cho cộng đồng.

Đại diện Home Credit Việt Nam cho biết thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì chiến lược cho vay có trách nhiệm, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của người tiêu dùng và mở rộng các sáng kiến cộng đồng nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam.