Home Credit được UNESCO Việt Nam vinh danh Top 10 Đơn vị tiêu biểu xuất sắc

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn UNESCO về “Phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực Việt Nam năm 2025”. Đây là hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 57/NQ-TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, tập trung thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khuôn khổ sự kiện, Home Credit Việt Nam đã nhận danh hiệu “Đơn vị tiêu biểu ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh” năm 2025. Đặc biệt, công ty được vinh danh trong Top 10 Đơn vị tiêu biểu xuất sắc và nhận bằng khen “Đơn vị tiêu biểu ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh” năm 2025.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam còn trao danh hiệu “Biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam” năm 2025 cho Home Credit.

Song song với các giải thưởng tập thể, ông Pham Ngoc Khang, Tổng Giám đốc Home Credit Việt Nam, được vinh danh là “Nhà lãnh đạo tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực Việt Nam” năm 2025.

Ông Pham Ngoc Khang, Tổng Giám đốc Home Credit Việt Nam, nhận giải thưởng trên sân khấu.

Các danh hiệu này đã khẳng định cam kết và những nỗ lực bền bỉ của Home Credit Việt Nam trong hành trình đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Đây có thể xem là những động lực chính dẫn dắt tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu của Home Credit suốt 17 năm qua.

Dẫn dắt đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong ngành tài chính tiêu dùng

Thực tế, từ khi hiện diện tại thị trường Việt Nam, Home Credit đã là một trong những công ty tài chính tiêu dùng tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ứng dụng di động Home App ra mắt từ năm 2022 và đến nay vẫn không ngừng được cải tiến liên tục nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng. Hiện tại, khách hàng có thể đăng ký trực tuyến một cách dễ dàng, minh bạch và được phê duyệt khoản vay chỉ trong vòng 3 phút, ngay cả trong khung giờ cao điểm, nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của Home Credit vào công nghệ phê duyệt tự động dựa trên Dữ liệu lớn (Big Data) và Mô hình Chấm điểm Tín dụng sử dụng AI (AI-powered Credit Scoring Model).

Đội ngũ Home Credit Việt Nam tại diễn đàn.

Đằng sau những bước tiến về khoa học công nghệ này là lực lượng nhân sự đa thế hệ, đa kỹ năng và luôn được thúc đẩy bởi văn hóa đổi mới trong nội bộ Home Credit.

Tại Diễn đàn UNESCO ngày 21/12, Giám đốc Nhân sự Văn Thị Hồng Hạnh đã chia sẻ về chuỗi Hội thảo Tư duy thiết kế (Design Thinking), nơi Home Credit thúc đẩy đổi mới và hợp tác, tạo ra các ý tưởng có giá trị thực tiễn nhằm giải quyết các bài toán trọng tâm của doanh nghiệp. Với 10 buổi hội thảo, thu hút trên 200 nhân sự tham gia, hoạt động này đã khơi nguồn cho hơn 1.200 ý tưởng, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn công ty.

Lấy công nghệ và con người làm nền tảng phát triển bền vững

Bên cạnh những bước tiến trong ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Home Credit còn được vinh danh là “Biểu tượng vàng nguồn nhân lực Việt Nam” năm 2025 nhờ chiến lược phát triển nguồn nhân lực hạnh phúc và hiệu suất cao.

Theo bà Văn Thị Hồng Hạnh, công ty định hình năng lực của đội ngũ thông qua văn hóa học tập suốt đời, chú trọng nâng cao năng lực công nghệ, dữ liệu, số hóa và năng lực kế thừa.

Nhân sự được tạo điều kiện nâng cao các kỹ năng hướng tới tương lai (future-ready upskilling) với lộ trình học tập toàn diện và cá nhân hóa, áp dụng mô hình học tập kết hợp (blended learning), trong đó có các module học ngắn và linh hoạt. Đến nay, Home Credit đã triển khai 165 khóa học, ghi nhận tỷ lệ 79% nhân sự tham gia và phần lớn đều hài lòng với trải nghiệm học tập tích cực ở mức 4,8/5.

Văn hóa học tập suốt đời cũng được củng cố thông qua các cơ chế tưởng thưởng, thúc đẩy chuyển đổi vai trò của nhân viên từ người học sang người truyền cảm hứng.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự Home Credit, chia sẻ tại diễn đàn.

“Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột chiến lược của Home Credit Việt Nam từ khi thành lập đến nay. Là một trong những công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu thị trường, chúng tôi luôn đề cao việc tối ưu hóa và cá nhân hóa các trải nghiệm tài chính số của khách hàng, đồng thời không ngừng nghiên cứu những giải pháp tài chính an toàn, minh bạch, lấy khách hàng làm trung tâm.

Và yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa cách tiếp cận này là đội ngũ nhân sự tài năng, giàu tinh thần học tập và sáng tạo”, ông Pham Ngoc Khang, Tổng Giám đốc Home Credit Việt Nam, chia sẻ.

Trước loạt giải thưởng từ Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Home Credit được nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ở hạng mục tập thể và Tổng Giám đốc Pham Ngoc Khang được vinh danh ở hạng mục cá nhân vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành ngân hàng giai đoạn 2020-2025.

Trong năm nay, công ty cũng đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp được HR Asia bình chọn là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đồng thời có tên trong Top 10 Doanh nghiệp Bền vững lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng.

Những sự ghi nhận này không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho Home Credit trong tiến trình theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững dựa trên nền tảng công nghệ và con người, mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành cùng các chiến lược quốc gia của Home Credit Việt Nam.