Công trường TP Đồng Nai thi công xuyên lễ 30/4, tăng tốc loạt dự án trọng điểm

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi nhiều gia đình quây quần, tận hưởng không khí ngày lễ, trên các công trường giao thông trọng điểm tại Đồng Nai, nhịp thi công vẫn diễn ra khẩn trương, liên tục. Máy móc, thiết bị cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân bám trụ hiện trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc tiến độ.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai, từ sáng sớm, các đoàn xe ben nối đuôi nhau vận chuyển vật liệu vào công trường. Trên mặt bằng thi công rộng lớn, công nhân nhanh chóng vào ca, triển khai công việc theo kế hoạch. Dưới nắng nóng, nhiều mũi thi công duy trì làm việc 3 ca liên tục nhằm tận dụng tối đa thời gian thi công.

Thi công xuyên lễ trên các dự án trọng điểm của TP Đồng Nai.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, dù trong dịp lễ số lượng mũi thi công không bố trí dàn trải, nhưng các vị trí trọng điểm vẫn được duy trì để đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không khí làm việc cũng không kém phần khẩn trương. Sau khi đoạn tuyến chính được thông xe kỹ thuật, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối như vệ sinh công trường, sơn kẻ đường, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông. Ở các cầu vượt ngang tuyến, công nhân vẫn miệt mài hoàn thiện lan can, mặt cầu để đảm bảo đồng bộ toàn tuyến.

Ông Nguyễn Trung Bộ, Giám đốc Ban điều hành dự án của Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, cho biết các hạng mục chính đã cơ bản hoàn tất. Trong dịp lễ, một số mũi thi công vẫn được duy trì để thực hiện các phần việc hoàn thiện, đảm bảo chất lượng công trình.

Dưới tiết trời nắng gắt, hàng trăm công nhân, kỹ sư vẫn bám công trình để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Ông Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc dự án thuộc Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), cho hay đơn vị vẫn giữ lực lượng thi công tại công trường. Dù khối lượng công việc còn lại không lớn, nhưng các tổ đội vẫn tập trung xử lý dứt điểm các hạng mục, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, trong dịp lễ, các nhà thầu được yêu cầu duy trì thi công xuyên suốt tại dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 TP.HCM. Song song đó, lãnh đạo ban trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Ở một hướng khác, tại cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, khoảng 200 kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ thi công. Lực lượng này đang tập trung hoàn thiện các đốt cuối của một số trụ cầu, tạo tiền đề cho giai đoạn hợp long trong thời gian tới.

Công nhân làm việc dưới nắng gắt trên công trường sân bay Long Thành.

Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành, các hạng mục mở rộng cũng được đẩy nhanh tiến độ. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện di chuyển lớn, các đơn vị thi công linh hoạt tổ chức phân luồng, tận dụng những đoạn đã có mặt bằng để triển khai, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông.

Tại công trường cầu Phước An, công trình kết nối Đồng Nai với TP.HCM, các mũi thi công vẫn hoạt động ổn định. Nhiều công nhân làm việc liên tục nhằm gia tăng sản lượng, rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.

Điểm nhấn đáng chú ý là đại công trường sân bay Long Thành, nơi vẫn duy trì nhịp thi công xuyên lễ dù đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực. Các hạng mục trọng điểm như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh và hệ thống giao thông nội cảng tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Diện mạo mới của hạng mục nhà xe sân bay Long Thành.

Thực tế cho thấy, dù mỗi dự án có tiến độ và đặc thù riêng, nhưng tất cả đều chung một nhịp điệu khẩn trương. Từ vành đai, cao tốc đến cầu lớn, sân bay, hình ảnh những người lao động miệt mài trên công trường dịp lễ đã góp phần tạo nên động lực để các công trình sớm về đích, hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, mở rộng không gian phát triển cho Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.