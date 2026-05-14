Hà Nội đặt mục tiêu cứ 30.000-50.000 dân có một trường THPT công lập

(VTC News) -

Theo định hướng phát triển giáo dục và đào tạo mới, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm lớn, hàng đầu cả nước về giáo dục - đào tạo chất lượng cao, uy tín trong khu vực và quốc tế.

Thành phố định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; đồng thời chú trọng nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, giáo dục STEM/STEAM, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực làm chủ công nghệ được xác định là các lĩnh vực trọng tâm nhằm hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng nhanh với thị trường lao động.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập và chất lượng giáo dục giữa khu vực nội thành và ngoại thành; phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập.

Theo quy hoạch, thành phố sẽ phát triển hệ thống giáo dục phổ thông đạt chuẩn quốc tế, thúc đẩy giáo dục thông minh và mở rộng các mô hình liên kết đào tạo trong nước, quốc tế. Các trường nhiều cấp học, trường chất lượng cao, trường liên cấp hiện đại sẽ tiếp tục được đầu tư tại những khu vực có điều kiện kinh tế phát triển.

Đối với giáo dục hòa nhập và giáo dục chuyên biệt, Hà Nội định hướng đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên nhằm tạo điều kiện để người khuyết tật và các nhóm đặc thù được tiếp cận giáo dục phù hợp, bình đẳng và chất lượng. Thành phố cũng ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng trường phổ thông chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật.

Một trong những nội dung đáng chú ý là kế hoạch mở rộng mạng lưới trường học theo hướng hiện đại, chuẩn hóa, tập trung vào các địa bàn đông dân cư, khu đô thị và khu công nghiệp nhằm giải quyết tình trạng thiếu trường, thiếu lớp.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu bảo đảm mỗi xã, phường có trường mầm non công lập, trường tiểu học công lập và trung học cơ sở công lập. Đặc biệt, bình quân từ 30.000-50.000 dân sẽ có một trường trung học phổ thông công lập phù hợp với nhu cầu thực tế của từng khu vực dân cư.

Với khu vực nội đô lịch sử không còn nhiều quỹ đất, thành phố nghiên cứu cơ chế đặc thù cho phép nâng tầng, tăng mật độ xây dựng đối với các trường học hiện hữu. Quỹ đất sau khi di dời các trụ sở sẽ được ưu tiên sử dụng để xây dựng trường phổ thông, công trình công cộng và không gian xanh.

Phối cảnh trường THPT đang xây dựng tại phường Phú Diễn. (Ảnh minh họa)

Trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, Hà Nội định hướng hình thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu quy mô lớn gắn với các cực tăng trưởng của Thủ đô.

Đáng chú ý, Khu đô thị Đại học và Nghiên cứu Hòa Lạc được quy hoạch với quy mô khoảng 1.000-1.500 ha, định hướng trở thành trung tâm đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu đa ngành và phát triển công nghệ cốt lõi gắn với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngoài ra, thành phố cũng dự kiến phát triển các khu đào tạo chuyên ngành tại khu vực phía Tây Nam, phía Tây Bắc và khu vực gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Các trung tâm này tập trung vào đào tạo văn hóa, du lịch, y dược, sư phạm, an ninh, quốc phòng, logistics và kỹ thuật hàng không.

Hà Nội đồng thời xây dựng lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ra khỏi khu vực nội đô lịch sử để hình thành các đô thị đại học tập trung, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đối với các cơ sở phải di dời toàn bộ, quỹ đất cũ tại nội đô sẽ được ưu tiên chuyển đổi để bổ sung hạ tầng giáo dục phổ thông, tiện ích công cộng và không gian xanh. Thành phố cũng có cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng đồng bộ tại các địa điểm mới.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Hà Nội định hướng phát triển hệ thống mở, đa dạng và linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Thành phố sẽ sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời đầu tư một số trường cao đẳng trọng điểm, chất lượng cao theo tiêu chuẩn tiên tiến, hiện đại.