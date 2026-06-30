(VTC News) -

Năm học tới, trường Đại học Luật Hà Nội dự kiến áp dụng học phí chương trình tiêu chuẩn là 840.000 đồng/tín chỉ (thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khoá học, 140 tín chỉ/khóa học).

Đối với sinh viên chương trình đào tạo Chất lượng cao mức thu học phí dự kiến là 840.000 đồng/tín chỉ (tăng 40.000 đồng so với năm ngoái) đối với các học phần thực tập chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng - an ninh và 1,852 triệu đồng/tín chỉ (tăng 88.000 đồng so với năm ngoái) đối với các học phần khác (thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khóa học, 140 tín chỉ/khóa học).

Học phí các trường đào tạo ngành Luật 2026 tăng giảm ra sao? (Ảnh minh họa)

Theo thông tin tuyển sinh của trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, dự kiến mức học phí đối với khóa tuyển sinh năm 2026 dao động từ 104, 405 - 166,174 triệu đồng/khóa học.

Cụ thể, cử nhân chính quy ngành Luật, Cử nhân chính quy ngành Luật Thương mại Quốc tế áp dụng mức 30,43 triệu đồng/năm học (tăng 1,81 triệu đồng so với năm ngoái). Cử nhân chính quy ngành Luật kinh tế áp dụng mức 32,22 triệu đồng/năm học. Cử nhân chính quy ngành Luật chất lượng cao mức 35,8 triệu đồng/năm học.

Năm học tới, trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) sẽ dự kiến áp dụng mức học phí năm học 2026-2027 với chương trình dạy và học bằng tiếng Việt là 35,8 triệu đồng/năm học (tăng 8,3 triệu so với năm ngoái). với chương trình Co-op tiếng Anh bán phần là 55 triệu đồng/năm học (giảm 2,6 triệu đồng so với năm ngoái). Chương trình dạy học bằng tiếng Anh cao nhất với 73, 5 triệu đồng/năm học.

Ngoài ra, với chương trình liên kết quốc tế do trường đối tác nước ngoài cấp bằng sẽ áp dụng mức học phí dự kiến khoảng 91,25 triệu đồng/năm học.

Hiện tại, trường Đại học Luật, Đại học Huế chưa công bố mức học phí năm học 2026 - 2027. Nhưng ở năm học trước nhà trước áp dụng mức học phí đối với sinh viên là 16 triệu đồng/năm học, mức tăng hàng năm (nếu có) không quá 20% so với mức học phí năm liền kề.

Trường Đại học Luật TP.HCM chưa công bố mức học phí áp dụng cho năm học mới. Tuy nhiên, ở năm học 2025 - 2026 trường áp dụng dao động từ 1,1 - 2,3 triệu đồng/tín chỉ. Chương trình chuẩn có học phí thấp nhất và cao nhất là chương trình Chất lượng cao.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng chính thức diễn ra từ ngày 2/7 - 14/7/2026. Đây là mốc quan trọng nhất của toàn bộ quy trình xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần theo quy định của hệ thống.

Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Việc nộp lệ phí đúng thời hạn là điều kiện để nguyện vọng được đưa vào xử lý xét tuyển.

Các cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.