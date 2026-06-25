Biến động điểm chuẩn và học phí 5 đại học tư thục tại Hà Nội

(VTC News) -

Khám phá ngay bức tranh tuyển sinh, điểm chuẩn và học phí chi tiết của 5 trường đại học tư thục dưới đây để có bước chuẩn bị vững chắc cho hành trình bước vào giảng đường.

Đại học FPT

Năm 2025, điểm chuẩn xét tuyển Hệ đại học chính quy dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp linh hoạt của trường là 18,5. Bên cạnh đó, với thí sinh thế hệ 1 (người đầu tiên trong gia đình gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả anh chị em ruột học đại học), trường lấy điểm chuẩn xét tuyển là 17.

Top 5 trường đại học dân lập hút học sinh tại Hà Nội. (Nguồn: Đại học Phenikaa)

Năm 2026, nhà trường sử dụng phương thức tuyển sinh: Xét kết hợp kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập THPT. Ngoài ra, học phí của trường sẽ dao động từ 15,48 - 31,6 triệu đồng/năm học (tùy khu vực).

Đại học Thăng Long

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường dao động từ 16 - 23,75 điểm. Năm nay, nhà trường tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu với 6 phương thức để tuyển sinh:

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Xét học bạ THPT

Xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả học tập cấp THPT

Xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT

Xét chứng chỉ quốc tế (SAT, ACT, A-Level) hoặc chứng chỉ đánh giá năng lực của các đơn vị uy tín trong nước

Xét tuyển thẳng theo quy định

Mức học phí năm học tới của trường cũng dao động từ 110 - 120 triệu đồng/khóa học.

Đại học RMIT

Đại học RMIT không xét tuyển theo điểm chuẩn ngành dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT như các trường đại học công lập. Thí sinh cần đáp ứng hai điều kiện đầu vào bắt buộc gồm Học thuật và Năng lực tiếng Anh.

Học phí chương trình Đại học năm 2026 dao động từ 375,84 triệu đồng - hơn 1,5 tỷ đồng (14.345 - 57.380 USD).

Đại học Phenikaa

Điểm chuẩn năm 2025 của trường dao động từ 17 - 25,5 điểm. Ngành lấy điểm cao nhất là Hệ thống cơ điện tử thông minh (25,5 điểm), tiếp theo là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt (22,5 điểm). Đa số các ngành còn lại có điểm chuẩn từ 17 đến 22 điểm.

Năm nay, Đại học Phenikaa tuyển sinh 15.641 chỉ tiêu cho 81 ngành/chương trình đào tạo với 5 phương thức xét tuyển gồm:

Phương thức 1: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Phương thức 3: Xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Kết quả kỳ thi SPT 2026 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Phương thức 4: Sử dụng kết quả Kỳ thi V-SAT do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển

Phương thức 5: Xét học bạ THPT.

Học phí của Đại học Phenikaa sẽ dao động từ 35 - 128 triệu đồng/năm học.

Đại học Công nghệ Đông Á

Điểm chuẩn của trường năm 2025 dao động từ 15 đến 20,5 điểm tuỳ thuộc vào ngành học và phương thức xét tuyển.

Năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 9.800 chỉ tiêu. Trong đó, mở thêm 6 ngành và chuyên ngành đào tạo mới gồm: Quản trị kinh doanh Thời trang; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Công nghệ Tài chính; Kiến trúc; Kiến trúc nội thất và Công nghệ Môi trường (Công nghệ nước).

Trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển theo các phương thức:

Phương thức 1: Xét học bạ THPT: => Cách tính điểm: Trung bình tổng điểm 6 học kỳ (kỳ 1 lớp 10 đến kỳ 2 lớp 12)

Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 3: Xét kết hợp (điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT, không bao gồm khối ngành VI).

Phương thức 4: Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (Đại học Quốc gia Hà Nội), đánh giá tư duy (Đại học Bách khoa Hà Nội) và đánh giá năng lực SPT của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm học 2026 – 2027 dự kiến học phí của trường dao động từ 14 - 24 triệu đồng/kỳ (tùy vào từng ngành đào tạo).

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước, trở thành kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng diễn ra từ ngày 2/7 - 14/7/2026. Đây là mốc quan trọng nhất của toàn bộ quy trình xét tuyển. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được đăng ký, bổ sung, thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần theo quy định của hệ thống.

Từ 15/7 đến 21/7/2026, thí sinh phải hoàn thành nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Việc nộp lệ phí đúng thời hạn là điều kiện để nguyện vọng được đưa vào xử lý xét tuyển.

Các cơ sở đào tạo dự kiến công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8/2026. Sau khi có thông báo trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8/2026. Nếu không xác nhận đúng hạn, thí sinh được xem là từ chối nhập học.