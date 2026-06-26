(VTC News) -

Năm nay, trường Đại học Xây dựng Hà Nội áp dụng mức học phí đại học chính quy chương trình chuẩn (Kỹ sư/Kiến trúc sư/Cử nhân) và chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao - PFIEV trung bình năm học 2026-2027 là 20,9 triệu đồng/năm học (tăng 2,4 triệu đồng so với năm ngoái).

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển sinh 4.700 chỉ tiêu (bằng chỉ tiêu so với năm ngoái) cho năm 2026 với 6 phương thức xét tuyển, bao gồm:

Học phí các trường đào tạo ngành Xây dựng tăng giảm thế nào? (Ảnh minh họa)

Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kết quả thi các môn năng khiếu năm 2026 (với các chương trình đào tạo có xét tuyển các môn năng khiếu).

Phương thức 2: Xét học bạ THPT

Phương thức 3, 4, 5: Xét kết quả các Kỳ thi do các cơ sở giáo dục đại học khác tổ chức (TSA, SPT, V-SAT)

Phương thức 6: Tuyển thẳng và Ưu tiên xét tuyển

Theo thông tin tuyển sinh của trường Đại học Giao thông Vận tải, mức học phí dự kiến năm học 2026 - 2027 cho khóa mới tuyển sinh năm 2026 (với các chương trình đào tạo chuẩn) trong khoảng từ 2,4 - 2,56 triệu đồng/tháng tùy theo các khối ngành (năm ngoái từ 398.060 - .766.810 đồng/1 tín chỉ).

Năm nay, nhà trường tuyển tổng số lượng các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao là 4.660, Chỉ tiêu đào tạo chương trình liên kết quốc tế là 70.

Còn tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM, tổng số lượng tuyển các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao là 2.000 chỉ tiêu.

Theo phương án tuyển sinh, nhà trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tuyển thẳng học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế; xét học bạ THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với các ngành đào tạo tại Hà Nội và của Đại học Quốc gia TP.HCM đối với các ngành đào tạo tại Phân hiệu TP.HCM; xét kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội cho một số ngành tại Hà Nội.

Hiện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chưa thông báo về mức học phí năm học tới. Nhưng ở năm học 2025 - 2026, nhà trường áp dụng mức học phí chương trình đào tạo đại trà dao động từ 16,9 - 18,5 triệu đông/năm học.

Năm 2026, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội dự kiến tuyển 3.590 chỉ tiêu, tăng gần 400 so với năm ngoái, thêm tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) và bỏ xét Toán, Văn, Công nghệ.

Trường tuyển sinh theo 3 phương thức chính: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu, và Xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển.

Năm nay, trường Đại học Tôn Đức Thắng áp dụng mức học phí đối với chương trình chuẩn dao động từ 31,26 - 68,46 triệu đồng/năm học (tăng từ 1,49 - 1,67 triệu đồng so với năm ngoái).

Với chương trình tiên tiến, nhà trường áp dụng mức học phí từ 55,6 - 64 triệu đồng/năm học (tăng 1,6 triệu đồng so với năm ngoái). Ngoài ra, học phí kỹ năng tiếng Anh dao động 4,7 triệu đồng/cấp độ.

Với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, áp dụng mức học phí từ 78 - 83 triệu đồng/năm học .Nhóm các ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật xây dựng, Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ sinh học: 81 - 83 triệu đồng/năm học. Chương trình liên kết đào tạo quốc tế dao động từ 75 - 81 triệu đồng/năm học.

Hiện tại, trường Đại học Kiến trúc TP.HCM chưa có thông báo về mức học phí năm học mới. Nhưng, năm học 2025 - 2026, trường Đại học Kiến trúc TP.HCM áp dụng mức học phí từ 750.000 - 890.000 đồng/tín chỉ. Trong đó các ngành Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng đề có mức học phí 890.000 đồng/tín chỉ.

Năm nay trường tuyển sinh 1.405 chỉ tiêu tại TP.HCM và 90 chỉ tiêu ở Cần Thơ, 60 chỉ tiêu ở Đà Lạt với 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026; xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM.