Diễn biến tranh chấp bản quyền giữa Wolfoo và Peppa Pig có lợi cho Sconnect

(VTC News) -

Đồng thời, luật sư Phạm Văn Anh - Trưởng phòng Pháp chế của Sconnect cũng khẳng định, không có bất cứ rủi ro nào ảnh hưởng đến Quyền sở hữu IP (Intellectual Property - Tài sản trí tuệ, viết tắt là IP) Wolfoo và quyền kinh doanh IP Wolfoo của Sconnect trên toàn cầu.

Vụ tranh chấp bản quyền giữa phim hoạt hình Wolfoo (do Sconnect Việt Nam sở hữu) và phim hoạt hình Peppa Pig (do Entertainment One UK Limited - gọi tắt là eOne sở hữu) kéo dài từ đầu năm 2022 tới nay, hiện nay hai bên đang khởi kiện lẫn nhau tại tòa án hai nước: Việt Nam (nơi Sconnect khởi kiện eOne) và Anh (nơi eOne khởi kiện Sconnect), tòa án hai nước chưa đưa ra xét xử.

Tuy nhiên, tới nay bộ nhân vật hoạt hình nổi tiếng Wolfoo đang được Sconnect khai thác đa lĩnh vực với nhiều sản phẩm đa dạng, bao gồm: Phim, video hoạt hình và âm nhạc; khu dịch vụ vui chơi; game app; cấp quyền sử dụng hình ảnh bộ nhân vật cho các nhãn hàng (thương mại IP) ...

Vậy câu hỏi đặt ra là phạm vi ảnh hưởng của vụ kiện tại Anh ảnh hưởng thế nào tới quyền khai thác và sử dụng nhãn hiệu và hình ảnh bộ nhân vật Wolfoo của Sconnect?

Luật sư Phạm Văn Anh - Trưởng phòng Pháp chế của Sconnect.

Trả lời báo chí, Luật sư Phạm Văn Anh giải thích rõ về trường hợp pháp lý này.

Về tình trạng giải quyết vụ tranh chấp vi phạm bản quyền giữa Wolfoo và Peppa Pig tại các Tòa án ở thời điểm hiện tại, Luật sư Phạm Văn Anh nêu rõ, hiện diễn biến tại Tòa án ở Anh và Việt Nam có nhiều điểm mới tích cực cho Sconnect.

Từ năm 2022, eOne đã khởi kiện Sconnect vi phạm bản quyền tại tòa án Anh và Nga. Vụ kiện tại Tòa án Nga đã kết thúc và Tòa án không tuyên Sconnect vi phạm bản quyền, Tòa án Nga cũng cấm eOne đi khiếu nại, khiếu kiện Sconnect về việc “Wolfoo là sản phẩm làm lại của Peppa Pig”. Bản án có hiệu lực của Tòa án Nga là sở cứ pháp lý vững chắc khẳng định quyền sở hữu của Sconnect với Wolfoo.

Tại Tòa án Anh, Tòa án đang trong quá trình xem xét đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung và các chứng cứ do hai bên cung cấp và chưa đưa ra xét xử. Tuy nhiên từ tháng 9/2023, công ty mẹ của eOne là Hasbro đã chuyển nhượng eOne cho Liongates (một tập đoàn giải trí của Mỹ). Sau vụ chuyển nhượng, eOne đã chuyển quyền sở hữu Nhãn hiệu và Bản quyền của IP Peppa Pig cho một công ty con của Hasbro và gửi thông báo tới Tòa án Anh xin thay đổi nguyên đơn vụ kiện sang công ty con của Tập đoàn Hasbro là Hasbro Consumer Products Licensing Limited (gọi tắt là HCPL)

Từ đầu năm 2022 Sconnect bám sát tiến trình vụ kiện ở Anh và nhiều lần thực hiện quyền yêu cầu eOne cung cấp hồ sơ, bằng chứng chứng minh quyền sở hữu bản quyền với Peppa và cung cấp các video gốc, các tác phẩm mỹ thuật gốc và âm thanh gốc của Peppa Pig chứa bản quyền mà eOne cáo buộc Wolfoo vi phạm bản quyền các tác phẩm đó, nhưng đến nay eOne vẫn chưa cung cấp đầy đủ được các bằng chứng này.

Trước tình hình trên, phía Sconnect đang nghiên cứu và chuẩn bị hồ sơ để đưa ra các yêu cầu bồi thường chi phí do nguyên đơn kéo dài thời gian gây lãng phí. Và các yêu cầu phản tố đối với các hành vi yêu cầu xóa gỡ các video Wolfoo trên YouTube không có căn cứ và gây thiệt hại nghiêm trọng cả về tài chính và thương hiệu cho Sconnect.

Sconnect đã khởi kiện eOne trong 2 vụ án lên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu eOne bồi thường thiệt hại gây ra cho Sconnect. Tòa án đã ra thông báo thụ lý vụ kiện, song chưa đưa ra xét xử do gặp khó khăn trong việc thực hiện thủ tục tống đạt bị đơn, do bị đơn không có đại diện tại Việt Nam. Tuy nhiên, khó khăn đang dần được giải quyết khi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang xem xét việc tống đạt theo hình thức được quy định trong Công ước La Hay về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.

Hiện tại eOne đã thừa nhận các hành vi vi phạm của họ bao gồm:

Thừa nhận hành vi sử dụng từ khóa nhãn hiệu “Wolfoo” trong bộ từ khóa trên YouTube để thu hút người xem hàng loạt video Peppa Pig

Thừa nhận không còn là chủ sở hữu IP Peppa Pig từ tháng 09/2023, tuy nhiên vẫn mạo danh chủ sở hữu IP Peppa Pig để đánh bản quyền hàng trăm video Wolfoo trên Youtube.

Bộ IP hoạt hình Wolfoo được khai thác thương mại trên nhiều lĩnh vực, ngành hàng tại nhiều quốc gia.

Khi nói về việc Sconnect đang cấp quyền khai thác thương mại IP Wolfoo cho nhiều nhãn hàng tại nhiều quốc gia và liệu tranh chấp kéo dài có nguy cơ rủi ro khi kinh doanh IP Wolfoo ở các nước hay không, luật sư Phạm Văn Anh khẳng định: “Không có bất cứ rủi ro nào ảnh hưởng đến Quyền sở hữu IP Wolfoo và quyền kinh doanh IP Wolfoo của Sconnect”.

Do Sconnect đã có đầy đủ Giấy chứng nhận bản quyền tại Việt Nam, Mỹ; Bản án công nhận của Tòa án Nga - bản án này đương nhiên có hiệu lực tại Việt Nam theo Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga ký ngày 25/8/1998. Đồng thời, Bản án cũng có thể được công nhận và cho thi hành tại Trung Quốc theo Hiệp ước giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Liên bang Nga về tương trợ pháp lý dân sự và hình sự.

Các cáo buộc của eOne tại Tòa án Anh chỉ liên quan tới các video Wolfoo trên YouTube, và cũng chỉ giới hạn ở một số video được nêu lên trong đơn khởi kiện từ đầu năm 2022. Các video trên đã được loại bỏ hoàn toàn trên YouTube, do đó không còn bất kỳ rủi ro nào đối với việc kinh doanh các video Wolfoo hiện tại vì chúng không liên quan đến vụ kiện.

Thực tế, hoạt động kinh doanh trên các kênh YouTube cũng như các lĩnh vực kinh doanh Wolfoo khác trên toàn cầu từ năm 2023 tới nay vẫn diễn ra bình thường, mặc dù vẫn thường xuyên phải nhận những thiệt hại rất lớn từ các hành vi vi phạm của đối thủ.

Các sản phẩm kinh doanh khác của Wolfoo (sản xuất Movie; Khu vui chơi; Merchandise; Game; Truyền hình; OTT/IPTV, trên các nền tảng toàn cầu khác) không liên quan đến vụ kiện nên không có bất cứ ảnh hưởng hay rủi ro pháp lý nào. Ví dụ, như Wolfoo Game trên Appstore/Google Play Store và Wolfoo video trên TikTok bị eOne yêu cầu gỡ bỏ nhưng không được các nền tảng chấp nhận và vẫn tồn tại kinh doanh bình thường.

Wolfoo đã được cấp đầy đủ chứng nhận quyền tác giả ở Mỹ, Việt Nam; chứng nhận nhãn hiệu ở Việt Nam, Mỹ và Nga; hiện EU cũng đang xem xét hồ sơ để cấp chứng nhận nhãn hiệu cho Wolfoo. Đây là những sở cứ pháp lý chắc chắn để chứng minh Sconnect có đủ quyền để khai thác và kinh doanh từ thương hiệu IP Wolfoo trên toàn cầu.

Cho đến nay, chưa có bất cứ tòa án nào đưa phán quyết Wolfoo vi phạm bản quyền từ khi vụ tranh chấp xảy ra. Mọi hoạt động khai thác thương mại, kinh doanh với nhãn hiệu và thương hiệu Wolfoo, Sconnect cam kết với đối tác vẫn đảm bảo về pháp lý và diễn ra bình thường.