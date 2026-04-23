Hòa Phát xây nhà máy tủ lạnh 50 triệu USD, hướng mạnh tới xuất khẩu

(VTC News) -

Nhà máy được định hướng sản xuất các dòng tủ lạnh dung tích lớn, phục vụ cả thị trường trong nước và các thị trường xuất khẩu trọng điểm gồm Bắc Mỹ, châu Âu cùng một số nước châu Á.

Phối cảnh dự án Nhà máy Tủ lạnh mới của Điện lạnh Hòa Phát tại Phú Mỹ, TP.HCM.

Nhà máy tại Phú Mỹ, TP.HCM sẽ tập trung sản xuất các dòng tủ lạnh dung tích lớn từ 300 đến hơn 800 lít, phân khúc mà Điện lạnh Hòa Phát xác định là trọng tâm cho cả tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu. Ba thị trường ngoài nước Công ty hướng tới là Bắc Mỹ, châu Âu và một số nước châu Á.

Đây cũng là những thị trường đặt tiêu chuẩn kỹ thuật và hiệu suất năng lượng ở mức cao, đòi hỏi nhà sản xuất phải kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ linh kiện đầu vào đến thành phẩm. Để đáp ứng yêu cầu đó, công ty áp dụng quy trình kiểm soát thống nhất trên toàn bộ dây chuyền, bao gồm cả các sản phẩm OEM, từ khâu lựa chọn linh kiện, đánh giá nhà cung cấp đến kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng.

Song song với kế hoạch đầu tư nhà máy, năm 2026 công ty cũng hoàn thiện danh mục tủ lạnh theo hướng đa dạng sản phẩm. Từ nền tảng các dòng mini và tủ hai cánh truyền thống, Hòa Phát tiếp tục phát triển thêm Side by Side và Multi Door, các phân khúc ngày càng được người tiêu dùng đô thị quan tâm khi nâng cấp không gian bếp.

Tủ lạnh Funiki Side by Side & Multi Door có thiết kế hiện đại, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng.

Ở ngành hàng tủ đông, Điện lạnh Hòa Phát mở rộng dải sản phẩm từ dòng mini phục vụ hộ gia đình đến các mẫu dung tích lớn cho nhu cầu kinh doanh. Bên cạnh dòng cánh thép truyền thống, công ty đẩy mạnh các mẫu cánh kính cường lực thiết kế hai ngăn, hỗ trợ hai chế độ đông và mát hoạt động độc lập trong cùng một sản phẩm, tích hợp inverter để giảm tiêu hao điện khi vận hành liên tục. Đây là yếu tố được các hộ kinh doanh thực phẩm quan tâm khi thiết bị phải chạy liên tục trong ngày.

Với tủ mát, Hòa Phát thiết kế sản phẩm theo từng nhóm khách hàng thương mại cụ thể gồm cửa hàng tiện lợi, quán cà phê, chuỗi F&B và hệ thống bán lẻ, thay vì phát triển sản phẩm chung cho toàn thị trường. Mỗi nhóm có yêu cầu riêng về dung tích, cách trưng bày và tần suất vận hành. Sản phẩm vì vậy được tối ưu theo hai yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí tại điểm bán là khả năng trưng bày và mức tiêu thụ điện.

Dòng sản phẩm tủ đông, tủ mát đa dạng hóa dung tích, phục vụ cho nhiều nhu cầu trữ đông - mát thực phẩm. Trong năm 2026, Điện lạnh Hòa Phát ra mắt dòng điều hòa Funiki PowerAI HPIC tích hợp Wi-Fi, cho phép người dùng điều khiển từ xa hoặc cài lịch vận hành tự động qua ứng dụng HAC SmartLife trên điện thoại.

Điều hòa Funiki PowerAI HPIC tích hợp Wi-Fi, cho phép người dùng điều khiển từ xa hoặc cài lịch vận hành tự động qua ứng dụng HAC SmartLife trên điện thoại.

Điều hòa Funiki PowerAI HPIC vận hành ổn định ở nhiệt độ môi trường lên tới 55 độ C nhờ bộ biến tần PCB thế hệ mới kết hợp lớp phủ UV bảo vệ bo mạch khỏi tác động của độ ẩm, phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Về hiệu suất năng lượng, sản phẩm đạt chứng nhận 5 sao theo tiêu chuẩn TCVN 7830:2021 với chỉ số CSPF 6.01, đáp ứng quy định mới được áp dụng từ tháng 04/2025.

Điện lạnh Hòa Phát đang phát triển thêm các dòng máy giặt và máy sấy thế hệ mới.

Ngoài các ngành hàng lạnh, Điện lạnh Hòa Phát đang phát triển thêm các dòng máy giặt và máy sấy thế hệ mới, dự kiến ra mắt trong năm 2026, tiếp tục bổ sung vào danh mục thiết bị gia dụng mang thương hiệu Hòa Phát - Funiki.