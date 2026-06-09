Ngôi sao gốc Việt dự World Cup 2026 tuyên bố 'đánh bại Messi'

(VTC News) -

Algeria là đối thủ đầu tiên trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch thế giới tại World Cup 2026 của Argentina. Đội bóng châu Phi đứng thứ 28 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất và rất tự tin vào khả năng cạnh tranh suất đi tiếp. Ngôi sao của Algeria là Ibrahim Maza - cầu thủ gốc Việt - thậm chí đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Argentina.

“Chúng tôi sẽ đánh bại Messi. Chúng tôi muốn có một kỳ World Cup thành công và trận đầu tiên gặp Argentina rất quan trọng”, Maza tuyên bố trong buổi phỏng vấn trước khi cùng đội nhà sang Mỹ dự World Cup 2026. Câu nói này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế.

Cầu thủ Ibrahim Maza (Ảnh: Bundesliga)

Cầu thủ đang khoác áo Bayer Leverkusen nói thêm: “Họ khiêu khích chúng tôi rất nhiều, nhưng đội tuyển Algeria cần nhập cuộc với khát khao, đồng thời giữ cái đầu lạnh trong suốt trận đấu”. Maza cho biết đội tuyển Algeria sẽ tập trung vào điểm mạnh về cường độ thi đấu, sự tập trung và kỷ luật chiến thuật để tạo nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch.

Cầu thủ 20 tuổi sinh ra tại Đức, có cha là người Algeria, mẹ là người Việt Nam. Sau nhiều năm khoác áo các đội trẻ Đức, Maza quyết định lựa chọn tuyển Algeria làm điểm đến ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Với phong độ ấn tượng trong màu áo Leverkusen mùa giải vừa qua, Ibrahim Maza được đánh giá cao. Tờ ESPN tin rằng tiền vệ Ibrahim Maza có thể sang giải Ngoại hạng Anh khoác áo các CLB mạnh như Man City, Liverpool, Arsenal sau World Cup 2026.

Phong độ ấn tượng hiện tại giúp Ibrahim Maza được Transfermarkt nâng giá trị chuyển nhượng lên 45 triệu euro (khoảng 1.300 tỷ đồng). Tiền vệ sinh năm 2005 tiếp tục giữ kỷ lục là cầu thủ mang dòng máu Việt Nam đắt giá nhất lịch sử. Chỉ một năm trước, khi cập bến Leverkusen, anh mới được định giá 12 triệu euro.