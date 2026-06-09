Phát hiện gần 40 hài cốt thai nhi khi mở rộng đường ở Ninh Bình

Theo ghi nhận, chỉ trong khoảng thời gian từ 7h đến 9h ngày 8/6, công nhân phát hiện thêm từ 3 đến 5 bộ hài cốt thai nhi nằm quanh một gốc cây trong khu vực thi công. Tính đến nay, tổng số hài cốt được tìm thấy lên tới gần 40 bộ.

Công nhân phát hiện túi bọc bên trong có hài cốt thai nhi tại một gốc cây.

Theo công nhân tham gia thi công, số lượng hài cốt có thể còn tiếp tục tăng do khu vực này trước đây từng là đất nghĩa trang. Sau đó, nơi đây được sử dụng làm nhà tang lễ phục vụ các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, ngay từ những ngày đầu triển khai mở rộng đường Tây Thành, đoạn đi qua khu vực Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cũ, công nhân đã phát hiện một số tiểu sành nghi chứa hài cốt người. Bên trong các tiểu sành còn lưu lại dấu vết của việc an táng được sắp đặt khá cẩn thận, tuy nhiên do thời gian đã quá lâu nên không còn xương cốt.

Hàng chục bộ hài cốt thai nhi đã được tìm thấy trong lúc thi công mở rộng đường.

Theo đại diện đơn vị thi công, toàn bộ hài cốt sau khi được phát hiện đều được thu gom, bọc lại bằng khăn tang, đưa vào tiểu sành và tập kết tại một địa điểm phù hợp để thực hiện các nghi lễ cần thiết trước khi đưa về nghĩa trang địa phương an táng.

Dự án mở rộng đường Tây Thành đang được triển khai tại khu vực trung tâm phường Hoa Lư. Việc liên tiếp phát hiện các hài cốt trong quá trình thi công thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Vân Hồng - CTVTrần Hồng