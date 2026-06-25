Hộ dân dự án khu Mả Lạng được hỗ trợ tạm cư thế nào?

(VTC News) -

Thông tin trên được UBND phường Bến Thành cung cấp tại họp báo kinh tế xã hội định kỳ chiều 25/6.

Cụ thể, trong thời gian chờ nhận nhà tái định cư, các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư theo Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND của UBND TP.HCM.

Đối với khu vực phường Bến Thành, hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống được hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ/tháng. Hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/người/tháng, nhưng tổng mức hỗ trợ không vượt quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - chợ Gạo được thực hiện theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19/6/2026 của HĐND TP.HCM. Dự án dự kiến khởi công trong quý III/2026, hoàn thành xây dựng vào quý IV/2028 và đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029.

Khu Mã Lạng nằm giữa trung tâm TP.HCM với nhiều hẻm nhỏ, nhà ở san sát và hạ tầng xuống cấp. (Ảnh: Lương Ý)

Dự án chỉnh trang được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng xuống cấp kéo dài nhiều năm tại khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo - những khu dân cư nằm giữa trung tâm TP.HCM nhưng có mật độ dân số cao, hạ tầng chật hẹp và thiếu đồng bộ.

Khu Mả Lạng, còn gọi là tứ giác Nguyễn Cư Trinh, nằm giữa các tuyến đường Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh. Khu vực này đã được đưa vào quy hoạch chỉnh trang từ năm 2000 nhưng suốt gần 30 năm vẫn chưa thể triển khai, khiến hàng nghìn hộ dân phải sống trong điều kiện nhà ở chật chội, xuống cấp.

Liên quan đến các trường hợp đặc thù như hộ tạm trú, nhà chưa có giấy tờ hợp lệ, nhiều hộ cùng sinh sống trên một địa chỉ hoặc các hộ kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng sinh kế, UBND TP.HCM đã giao UBND phường phối hợp với đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng phương án phù hợp.

Trong thời gian chờ nhận nhà tái định cư, các hộ dân thuộc diện giải tỏa tại dự án Mả Lạng - Chợ Gà - Gạo sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư. (Ảnh: Lương Ý)

Theo cơ quan chức năng, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được lập trên cơ sở điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực tế và các quy định pháp luật hiện hành. Sau khi hoàn thiện, phương án sẽ được niêm yết công khai và tổ chức lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi theo quy định.

Theo rà soát sơ bộ, dự án dự kiến ảnh hưởng khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất với 1.459 hộ dân tại khu Mả Lạng và khoảng 192 hộ dân tại khu Chợ Gà - Gạo.

Sau khi hoàn thành, khu vực sẽ được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học và các khu nhà ở phục vụ tái định cư, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân khu vực trung tâm thành phố.