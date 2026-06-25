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Hiện trạng khu Mả Lạng tại trung tâm TP.HCM trước cuộc đại chỉnh trang Khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo giữa trung tâm TP.HCM sắp được chỉnh trang với tổng vốn gần 16.370 tỷ đồng, mở ra kỳ vọng đổi thay cho hàng nghìn hộ dân.

World Cup 2026: Bức thư đầy cảm xúc của tiền đạo Yan Diomande gửi em gái đã mất Bức thư gửi người em gái quá cố tuổi 15 của tiền đạo tuyển Bờ Biển Ngà Yan Diomande đã làm chấn động và lấy đi nước mắt của hàng triệu người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Xe tải va chạm với xe máy ở Đắk Lắk, hai mẹ con thương vong Người mẹ chở con trai đi trên đường ĐT.649, đoạn qua thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam thì va chạm với xe tải khiến người mẹ tử vong, con trai 2 tuổi bị thương.

Bé trai 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở chùa kèm bức thư của người mẹ Bé trái 3 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi tại ngôi chùa cổ của Quảng Trị kèm mẩu thư của người mẹ ghi ngày sinh của cháu bé và một số vật dụng cho trẻ sơ sinh.

Công an làm việc với shipper kéo lê, hành hung khách nữ ở Hà Nội Công an phường Láng xác định được danh tính nam shipper hành hung khách nữ và mời người này tới trụ sở làm việc.

'Giải cứu' mẫu máu cấp cứu khỏi tắc đường nhờ thiết bị bay không người lái Từ sân thượng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, UAV chở máu cấp cứu bay tới các cơ sở y tế ngoại thành Hà Nội, rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển máu cứu người bệnh.

Sử dụng radar khảo sát điểm nghi có mộ liệt sĩ tập thể trong Kinh thành Huế Lực lượng quân sự sẽ sử dụng ra đa tại 3 địa điểm trong Kinh thành Huế nhằm xác minh thông tin các mộ liệt sĩ tập thể, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt.

Toàn cảnh hồ điều hòa gần 400 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày cán đích Hồ điều hòa Đồng Bông 2 sắp hoàn thành và dự kiến vận hành trước 30/6, góp phần nâng năng lực thoát nước, giảm ngập úng và tạo thêm mảng xanh cho phía Tây Hà Nội.

Bí thư Hà Nội: Thúc đẩy xây trường học, giảm tải áp lực cho cha mẹ Theo Bí thư Hà Nội, thành phố thúc đẩy xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, trường học, bệnh viện, không gian cho người cao tuổi sinh hoạt, các em nhỏ vui chơi.

Cầu thủ Qatar chịu phạt nặng, loại khỏi World Cup vẫn bị cấm tiếp FIFA đã ra án treo giò 5 trận đối với tiền vệ Assim Madibo sau pha vào bóng khiến Ismael Kone của Canada gãy chân tại World Cup 2026.

Công an xác minh vụ nữ khách hàng bị shipper hành hung ở Hà Nội Cho rằng liên hệ nhiều lần không được, phải đợi chờ lâu, người giao hàng và nữ khách hàng xảy ra mâu thuẫn, nam shipper lao vào hành hung nạn nhân.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Nhật Bản vs Thụy Điển, bảng F World Cup 2026 Siêu máy tính dự đoán Nhật Bản có tỷ lệ thắng cao hơn Thụy Điển trong trận đấu tại bảng F World Cup 2026.

Giá tiêu hôm nay 25/6: Trong nước và thế giới đi ngang Giá tiêu hôm nay 25/6 tiếp tục ổn định tại thị trường trong nước, còn giá tiêu xuất khẩu cùng mức với phiên trước.

Bố mẹ xây nhà bằng tiền của tôi nhưng sau đó lại sang tên cho anh trai Tôi đi xuất khẩu lao động nhiều năm, ăn uống kham khổ, không dám tiêu gì để dành tiền cho bố mẹ xây nhà, rồi họ sang tên nhà cho anh trai mà không hề cho tôi biết.