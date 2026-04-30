FIFA ASEAN Cup 2026 không diễn ra tại Việt Nam

Chiều 30/4, báo chí Indonesia cho biết Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã kí kết biên bản liên quan đến việc tổ chức FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu mới được lập ra và xem như phiên bản giải vô địch Đông Nam Á được FIFA công nhận chính thức. Theo đó, hai địa điểm tổ chức giải là Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc).

Các trận đấu được tổ chức vào quãng thời gian FIFA Days và các CLB sẽ phải "nhả quân" cho các đội tuyển. Đội thắng trận sẽ được cộng điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Khâu tổ chức trận đấu được lưu tâm đặc biệt với các tiêu chuẩn cao hơn bình thường, công nghệ VAR cũng được áp dụng đồng bộ ở nhiều trận đấu. FIFA và AFF chọn hai địa điểm đăng cai gồm Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc) với lý do liên quan đến thể thức thi đấu của giải. FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ có hai hạng đấu song song.

Hạng đấu mạnh hơn gồm các đội hàng đầu như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia hay Malaysia thi đấu tại Indonesia. Ngoài ra, các đội tuyển bị xếp ở nhóm thấp hơn sẽ ra sân ở hạng còn lại được tổ chức trên đất Hong Kong (Trung Quốc).

Dĩ nhiên các nhà tổ chức giải đấu mong muốn nâng tầm ảnh hưởng của một danh hiệu cấp độ khu vực nhưng được FIFA công nhận. Lâu nay, người hâm mộ vốn đã quen với một ASEAN Cup (AFF Cup) theo thể thức truyền thống như chia bảng, giành vé vào bán kết, chung kết với các trận đấu luân phiên sân nhà - sân khách.

Giờ đây, một giải đấu với thể thức mới, thi đấu tập trung ở địa điểm cụ thể được kì vọng sẽ tạo thêm sức hút với không chỉ cổ động viên Đông Nam Á mà còn với người dân ở khu vực châu Á.

Đội tuyển Việt Nam với các cầu thủ nhập tịch như Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc cùng dàn sao "nội" như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh rất khao khát giành thêm danh hiệu cao quý này.