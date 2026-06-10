Hé lộ bê bối bán độ chấn động bóng đá Australia, có mafia quốc tế 'nhúng tay'

(VTC News) -

Bóng đá Australia nổi tiếng với giải vô địch quốc gia rất khó lường, nơi những trận đấu luôn mang đến kết quả bất ngờ. Tuy nhiên, tính hấp dẫn thực sự của giải A-League cũng bị đặt dấu hỏi lớn khi vụ bê bối dàn xếp tỷ số bị phanh phui cách đây không lâu. Tờ The Athletic gần đây đăng tải loạt phóng sự điều tra đường dây bán độ liên quan đến các cầu thủ của giải VĐQG Australia.

Lần theo manh mối bán độ từ cựu cầu thủ Chelsea

Trung tâm của vụ việc là Ulises Davila, cựu cầu thủ từng thuộc biên chế Chelsea và sau đó trở thành đội trưởng Macarthur. Theo tài liệu điều tra và hồ sơ tòa án tại bang New South Wales, Davila bị cáo buộc đóng vai trò kết nối giữa các cầu thủ và một đường dây cá cược có liên hệ với những đối tượng ở nước ngoài.

Davila từng được đánh giá là tài năng sáng giá của bóng đá Mexico khi gia nhập Chelsea năm 2011 dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Dù không thi đấu cho đội một, anh có nhiều năm chơi bóng tại châu Âu, Ấn Độ, New Zealand trước khi đến Australia. Tại Macarthur, Davila nhanh chóng trở thành thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Năm 2011, anh giành Huy chương Johnny Warren, giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất của A-League.

Ulises Davila là một mắt xích trong vụ dàn xếp tỷ sổ tại giải vô địch quốc gia Australia A-League. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của Davila trải qua biến cố lớn khi vợ anh qua đời sau ca phẫu thuật điều trị dị dạng mạch máu não tại Mexico. Sau cú sốc này, Davila trở lại Australia và tiếp tục thi đấu trong màu áo Macarthur.

Theo hồ sơ điều tra, trong giai đoạn cuối năm 2023, Davila tiếp cận một số đồng đội để tham gia dàn xếp thẻ phạt trong các trận đấu thuộc A-League. Một trong những người được liên hệ là hậu vệ Matthew Millar.

Ban đầu, Millar từ chối đề nghị nhưng đồng ý tham gia sau khi được Davila thuyết phục. Theo nội dung các cuộc trò chuyện bị ghi âm và thu thập trong hồ sơ tòa án, Davila nói rằng hình thức dàn xếp này “không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu” và cho rằng đây là việc “xảy ra thường xuyên ở châu Âu”.

Mô hình dàn xếp không nhằm thay đổi tỷ số mà tập trung vào các chỉ số phụ như số thẻ vàng hay số quả phạt góc - những loại cược ngày càng phổ biến trên các nền tảng cá cược quốc tế.

James Moller, chuyên gia chống tham nhũng trong thể thao của Australia, cho biết nước này đang đối mặt với nguy cơ dàn xếp tỷ số ngày càng lớn. Theo dữ liệu của Copenhagen Group công bố năm 2025, Australia đứng thứ hai thế giới về số trận đấu bị cảnh báo có dấu hiệu bất thường, chỉ sau Ấn Độ.

Một trong những nguyên nhân là múi giờ Australia phù hợp với thị trường cá cược tại Đông Nam Á - khu vực được cho là phát sinh phần lớn các dòng tiền cá cược bất hợp pháp. Các trận đấu tại Australia diễn ra vào khung giờ thuận lợi cho người chơi tại châu Á, khiến giải đấu trở thành mục tiêu hấp dẫn của các đường dây dàn xếp.

Theo điều tra, trước trận Macarthur gặp Sydney FC, một nhóm cá cược đã đặt hàng chục kèo cược liên quan đến số thẻ vàng của Macarthur. Tổng số tiền cá cược lên tới gần 66.000 AUD.

Các công tố viên cho rằng Davila đã lôi kéo thêm nhiều cầu thủ khác tham gia, trong đó có Clayton Lewis và Kearyn Baccus. Tiền được chuyển dưới nhiều hình thức nhằm tránh bị nghi ngờ, bao gồm chuyển khoản ghi chú là “quà Giáng sinh”, thanh toán mua sắm hoặc giao dịch mua xe.

Vụ dàn xếp tại Macarthur cuối cùng bị phát hiện sau khi cơ quan chức năng theo dõi các giao dịch cá cược bất thường. Tháng 5/2024, cảnh sát Australia bắt giữ Davila cùng một số cầu thủ liên quan.

Davila, Lewis và Baccus sau đó lần lượt nhận tội. Lewis và Baccus bị cấm thi đấu 5 năm, đồng thời phải thực hiện 200 giờ lao động cộng đồng liên quan đến bóng đá để được giảm nhẹ hình phạt. Davila hiện vẫn chờ tuyên án.

Mafia quốc tế thao túng bóng đá

Các nhà điều tra cho biết những đường dây dàn xếp tỷ số này thường nhắm đến các cầu thủ gặp khó khăn tài chính, bị nợ lương hoặc thiếu kinh nghiệm. Cầu thủ trẻ và ngoại binh không thông thạo tiếng Anh được xem là nhóm dễ bị tổn thương hơn cả.

Trận đấu loại trực tiếp giữa CLB Macarthur và CLB Sydney. (Ảnh: AP)

Ngoài yếu tố tiền bạc, giới điều tra còn cảnh báo sự tham gia của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Nhiều chuyên gia nhận định đây không còn là những vụ cá cược nhỏ lẻ mà đã có dấu hiệu liên quan đến các mạng lưới tội phạm có tổ chức sử dụng bóng đá để kiếm tiền và rửa tiền.

Trong vụ Macarthur, người được xác định điều phối hoạt động cá cược được nhắc đến với biệt danh “J Col”, mang quốc tịch Colombia. Khoản tiền thắng cược ban đầu được thanh toán bằng peso Mexico, làm dấy lên nghi vấn có sự liên quan của các băng nhóm tội phạm ma túy. Trong các tin nhắn gửi cho Davila, J Col cũng cho biết một phần rắc rối mà ông ta gặp phải xuất phát từ “người Peru”.

Đáng chú ý, các tin nhắn trong hồ sơ điều tra còn cho thấy những người tham gia lo ngại nguy cơ bị đe dọa nếu kế hoạch thất bại. Trong một đoạn trao đổi, Davila nói rằng anh không muốn “bị chặt đầu” hoặc “gặp rắc rối” với những người đứng sau đường dây cá cược.

Tại Ecuador, nhiều cầu thủ bóng đá từng bị đe dọa hoặc sát hại liên quan đến hoạt động cá độ bất hợp pháp. Tại Ecuador, Jonathan Gonzalez, 31 tuổi, đã bị bắn chết trong một vụ xả súng từ trên xe sau khi bị ép phải thua một trận đấu. Trận đấu khi đó kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Trước vấn nạn này, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Australia (PFA) cho rằng các chương trình giáo dục cầu thủ hiện nay chưa đủ hiệu quả. Theo đồng giám đốc điều hành Beau Busch, nhiều CLB chỉ cho cầu thủ xem video trực tuyến về quy định chống dàn xếp tỷ số mà thiếu các chương trình đào tạo trực tiếp, tương tác và theo dõi lâu dài.

"Tôi nghĩ rất nhiều cầu thủ trẻ này là nạn nhân. Một khi những kẻ dàn xếp tỷ số đã nhúng tay vào, chúng sẽ không buông tha. Một số cầu thủ đến từ những quốc gia nơi cá cược diễn ra khá phổ biến, vì vậy họ thường không nhận ra vấn đề là gì. Điều đó cho thấy chúng ta chưa giải quyết những vấn đề này một cách đủ triệt để", người đứng đầu chương trình liêm chính của một môn thể thao cho biết.