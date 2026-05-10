Truyền thông Iran kêu gọi thu phí đối với các tuyến cáp internet ngầm ở Hormuz

Việc truyền thông Iran đưa ra những thông tin này là một trong những diễn biến quốc tế đáng chú ý xung quanh eo biển Hormuz.

Tasnim, trong bài viết có tiêu đề “Ba bước thực tiễn để tạo doanh thu từ các tuyến cáp internet ở eo biển Hormuz”, cho biết các tuyến cáp quang ngầm đi qua eo biển này đang xử lý hơn 10 nghìn tỷ USD giao dịch tài chính mỗi ngày.

Tuy nhiên, hãng tin này nói rằng Iran bị tước mất các lợi ích kinh tế và chủ quyền từ cơ sở hạ tầng truyền thông quan trọng này do cách nhìn truyền thống về eo biển.

Tasnim cho rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran nên thực hiện ba bước: Thu phí cấp phép ban đầu và phí gia hạn hàng năm đối với các công ty nước ngoài; Yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Amazon và Microsoft hoạt động theo luật pháp Iran; Trao quyền kiểm soát độc quyền việc bảo trì và sửa chữa các tuyến cáp cho các công ty Iran.

Tasnim nói rằng các biện pháp này sẽ biến eo biển Hormuz thành một “trung tâm chiến lược để tạo ra của cải hợp pháp”.

Fars, một cơ quan truyền thông khác có liên hệ với IRGC, cũng đăng một chuỗi bài tương tự trên nền tảng X, mô tả Iran là bên kiểm soát một “xa lộ vô hình” tại Hormuz.

Fars cho biết hơn 99% liên lạc internet quốc tế được truyền qua các tuyến cáp ngầm dưới biển, và mô tả chúng là xương sống của các tập đoàn công nghệ toàn cầu như Google, Meta và Microsoft.

Fars cho rằng việc gián đoạn các tuyến cáp này chỉ trong vài ngày có thể gây thiệt hại từ hàng chục đến hàng trăm triệu USD cho nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Hãng tin này nói rằng các tuyến cáp này về mặt pháp lý nằm trong khu vực mà Iran có thể thực thi chủ quyền. Fars cũng cho rằng quyền quá cảnh không làm mất đi thẩm quyền đó.

Theo mô hình quản lý eo biển mà Fars đề xuất, việc đi qua của các tuyến cáp ngầm phải cần giấy phép và trả phí lưu thông, trong khi các công ty nước ngoài phải hoạt động theo quy định của Iran.

Fars cũng cho rằng việc quản lý, sửa chữa và bảo trì cáp có thể được giao độc quyền cho các công ty Iran, biến Hormuz thành một trong những “đòn bẩy sức mạnh kỹ thuật số” của nước này.

Những bình luận này xuất hiện sau một báo cáo trước đó của Tasnim vào tháng 4, trong đó lập bản đồ các tuyến cáp internet ngầm và hạ tầng điện toán đám mây quanh Vịnh Ba Tư, bao gồm các tuyến phục vụ UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait và Ả-rập Xê Út.

Báo cáo đó lập luận rằng các quốc gia ở phía nam Vịnh Ba Tư phụ thuộc nhiều hơn Iran vào các tuyến internet hàng hải, đồng thời nhấn mạnh các trạm cập bờ, trung tâm dữ liệu và hạ tầng đám mây là những điểm gây sức ép chiến lược trong xung đột.