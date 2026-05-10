Môi giới bất động sản đổ bộ TikTok 'săn' khách

Nếu trước đây, giao dịch bất động sản chủ yếu diễn ra tại các sàn môi giới, sự kiện mở bán hoặc qua các kênh quảng cáo truyền thống, thì vài năm trở lại đây, TikTok và Facebook đang dần trở thành “sàn giao dịch” mới của thị trường.

Chỉ với một chiếc điện thoại, flycam cùng tài khoản mạng xã hội có lượng theo dõi lớn, nhiều môi giới đã có thể tiếp cận hàng chục nghìn khách hàng mỗi ngày thông qua các buổi livestream hoặc video ngắn giới thiệu nhà đất.

Từ môi giới truyền thống sang “KOL bất động sản”

Sau giai đoạn thị trường trầm lắng kéo dài, nhiều môi giới buộc phải thay đổi phương thức bán hàng để tìm kiếm khách. TikTok gần như trở thành công cụ quan trọng nhất.

Không khó để bắt gặp các tài khoản sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi, liên tục đăng tải video đi xem đất, phân tích quy hoạch, cập nhật giá, quay cảnh đông khách “booking”...

Một số môi giới đầu tư mạnh cho hình ảnh như: Thuê e-kip quay dựng, sử dụng flycam, chạy quảng cáo, xây dựng kịch bản livestream, tạo các video mang phong cách “lifestyle đầu tư”...

Tràn lan video livestream bán bất động sản trên TikTok. (Ảnh chụp màn hình)

Mục tiêu không chỉ là bán sản phẩm, mà còn xây dựng hình ảnh cá nhân như một “chuyên gia đầu tư” trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận của PV, nhiều môi giới hiện nay tìm kiếm khách hàng gần như hoàn toàn qua TikTok hoặc Facebook Reels, thay vì các kênh truyền thống.

Anh V.K.C, một môi giới tại khu Đông TP.HCM cho biết, lượng khách để lại thông tin từ livestream hiện cao hơn đáng kể so với đăng tin trên các website bất động sản.

“Tệp khách trên TikTok rất lớn. Có livestream vài chục nghìn người xem, chỉ cần một tỷ lệ nhỏ quan tâm là đã có khách. Giờ môi giới không biết làm TikTok coi như mất nửa thị trường”, anh C. nói.

Xu hướng này khiến hoạt động môi giới bất động sản ngày càng mang màu sắc của ngành sáng tạo nội dung số. Nhiều sàn hiện nay tuyển môi giới không chỉ yêu cầu khả năng bán hàng mà còn phải biết quay clip, livestream, nói chuyện trước camera và xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

“Trước đây đăng tin lên Facebook là có khách gọi. Giờ phải làm video mỗi ngày, không livestream thì không có khách”, anh C. nói thêm.

Tài khoản TikTok của anh C. hiện có hơn 110.000 người theo dõi. Nội dung chủ yếu là các video đi xem đất, cập nhật quy hoạch, quay cảnh đường sá, hạ tầng và những clip kiểu “một ngày kiếm tiền của môi giới bất động sản”.

Môi giới giới thiệu bán nhà phố trên TikTok.

Những video này thường có tiết tấu nhanh, nhạc mạnh, flycam lia liên tục cùng các câu kích thích như: “Mức giá không thể tìm lần hai”, “Mua hôm nay, vài tháng nữa lời ngay”, “Chỉ còn đúng một nền” “Suất nội bộ cuối cùng”, "Dân đầu tư đang đổ về đây”...

Nhiều clip đạt hàng trăm nghìn lượt xem, thậm chí có lip đạt 1 triệu lượt xem.

“Nhiều khách chưa từng gặp tôi ngoài đời nhưng xem TikTok riết rồi tin luôn”, anh C. kể.

Người mua dễ mắc bẫy tâm lý FOMO

Điểm đáng chú ý là trong nhiều video bất động sản hiện nay, yếu tố được nhấn mạnh không còn là pháp lý hay giá trị khai thác thực tế. Thay vào đó là cảm xúc.

Đó là hình ảnh một người trẻ lái ô tô đi xem đất trong tiếng nhạc hào hứng. Là những đoạn clip quay quán cà phê đông đúc cạnh dự án. Là cảnh môi giới cầm xấp sổ đỏ bước xuống xe sang.

Người xem được dẫn vào cảm giác, nếu mua ngay sẽ đổi đời, nếu chậm chân sẽ mất cơ hội, nếu không xuống tiền lúc này sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ông Võ Tuấn Hải - Chuyên gia marketing nhận định, TikTok đang trở thành một mắt xích rất quan trọng trong hệ thống marketing bất động sản hiện đại.

Theo ông, trước đây doanh nghiệp địa ốc chủ yếu tiếp cận khách hàng qua Google search, các sàn đăng tin hoặc quảng cáo Facebook. Tuy nhiên, các kênh này ngày càng cạnh tranh, chi phí tăng cao và hiệu quả giảm dần.

Trong khi đó, TikTok có khả năng tiếp cận cùng lúc nhiều nhóm khách hàng: Người đang chủ động tìm mua, người chưa phát sinh nhu cầu, và cả khách hàng đang theo dõi đối thủ.

“Nhiều người giờ không chỉ lên Google để tìm bất động sản mà còn lên TikTok để xem thực tế khu vực, xem môi giới phân tích quy hoạch, hạ tầng, giá bán và tiềm năng tăng giá”, ông Hải nói.

Điểm mạnh lớn nhất của video ngắn là khả năng “đánh thức nhu cầu”. Một người ban đầu chưa có ý định mua đất nhưng khi liên tục nhìn thấy các video về tuyến đường sắp mở, khu công nghiệp mới, câu chuyện tăng giá,... họ có thể chuyển từ tò mò sang quan tâm, rồi tiến tới hành động.

Tuy nhiên, ông Hải cũng lưu ý một trong những xu hướng dễ nhận thấy trên TikTok bất động sản hiện nay là việc các video liên tục nhấn mạnh yếu tố: “Sắp tăng giá”, "suất cuối”, “đón đầu quy hoạch”, “không mua sẽ lỡ cơ hội”...

Không còn những văn phòng môi giới sang trọng, bất động sản hiện đang được đưa thẳng lên mạng xã hội với những “phiên chợ đất online”. (Ảnh minh hoạ)

"Đây là tâm lý 'sợ bỏ lỡ cơ hội' - FOMO. Trong bất động sản, FOMO vốn không mới, nhưng video ngắn và livestream khiến hiệu ứng này lan nhanh và tác động mạnh hơn nhiều. Sau một thời gian ngắn, người xem dễ rơi vào 'vòng lặp nhận thức', khi liên tục nhìn thấy tín hiệu cùng chiều và có cảm giác thị trường đang rất nóng", ông Hải phân tích.

Ông cho rằng, thuật toán không trực tiếp khiến người mua xuống tiền, nhưng nó làm cảm xúc đi nhanh hơn quá trình kiểm chứng thông tin. Trong khi bất động sản là loại tài sản cần được đánh giá kỹ về pháp lý, quy hoạch, giá giao dịch thật...

Theo chuyên gia, rủi ro nằm ở chỗ bất động sản là tài sản giá trị lớn, nhưng lại đang được tiếp cận bằng cơ chế tiêu dùng cảm xúc tương tự hàng hóa thông thường trên mạng xã hội.

Ghi nhận thực tế, không ít nhà đầu tư hiện nay tiếp cận thị trường chủ yếu qua TikTok hoặc Facebook.

Cuối năm ngoái, anh N.H.H. (31 tuổi, ngụ phường Bình Hoà, TP.HCM) bắt đầu theo dõi một tài khoản TikTok chuyên livestream đất nền vùng ven. Ban đầu chỉ xem cho vui, nhưng càng xem, anh càng bị cuốn vào các video.

“Mỗi ngày TikTok tự hiện ra liên tục. Mình xem riết thấy khu nào cũng sắp tăng giá”, anh kể.

Sau vài tuần, anh tham gia một chuyến xe đi xem đất do môi giới tổ chức cuối tuần. Trên xe, môi giới liên tục nói về tiềm năng tăng giá, về việc “nhà đầu tư lớn đang gom hàng”. Đến chiều cùng ngày, anh đặt cọc một lô đất hơn 1 tỷ đồng.

“Tôi nghĩ nếu không mua lúc đó sẽ mất cơ hội”, anh nói.

Nhưng gần một năm sau, khu đất vẫn vắng người ở, thanh khoản chậm, giá gần như không tăng như kỳ vọng.

Câu chuyện tương tự đang xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội. Không ít người bị cuốn theo cảm giác “ai cũng đang kiếm tiền từ đất”, trong khi thực tế thị trường còn nhiều rủi ro.

Không còn những văn phòng môi giới sang trọng hay các buổi mở bán quy mô lớn như trước, bất động sản hiện đang được đưa thẳng lên mạng xã hội. Một chiếc điện thoại và vài hiệu ứng dựng video cùng những lời kích thích tâm lý đủ để biến một buổi livestream thành “phiên chợ đất online”.

Và trong những phiên livestream ấy, người ta không chỉ bán đất. Họ đang bán cả giấc mơ cả đời.