Đề xuất các trường hợp nhân tài vào Nhà nước được hưởng phụ cấp bằng 300% lương

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 179/2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (dự kiến có hiệu lực thi hành từ 1/7).

Các nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành được thu hút làm công chức, viên chức sẽ được hưởng đãi ngộ đặc biệt.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung, Bộ Nội vụ cho biết, để bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định của Đảng và phù hợp với thực tiễn, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện áp dụng với các nhóm đối tượng.

Với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc: làm rõ đối tượng được áp dụng chính sách bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới; lược bỏ đối tượng nhà khoa học trẻ là người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học tại cơ sở giáo dục trong nước thuộc nhóm đối tượng này.

Với nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm, quan trọng sẽ bổ sung các điều kiện về giải thưởng, công trình nghiên cứu, thành tích công tác, phát minh, sáng chế...

Với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp; nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi sẽ bổ sung điều kiện về kinh nghiệm, thời gian công tác cho phù hợp.

Về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng và trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng, tại dự thảo Nghị định làm rõ hình thức ưu tiên tuyển dụng vào làm công chức, viên chức và mức trợ cấp thu hút lần đầu đối với từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi tuyển dụng vào làm công chức, viên chức thì được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực là người Việt Nam, trong độ tuổi lao động, nếu có nguyện vọng công tác lâu dài tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị thì được cấp có thẩm quyền xem xét tiếp nhận vào công chức, viên chức và được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.

Về chính sách phụ cấp tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có tài năng, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức có tài năng được nâng vượt 1 bậc lương so với bậc lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số mức lương hiện hưởng kể từ ngày có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định để bảo đảm đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, cụ thể: lược bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã tại và chỉnh lý các quy định có liên quan tới ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Sinh viên xuất sắc có thể tập sự lãnh đạo sau 2 năm công tác

Về nội dung bổ sung tại dự thảo Nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất bổ sung quy định người được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức phải cam kết cống hiến, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại các cơ quan, đơn vị được tuyển dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về tập sự lãnh đạo, quản lý đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc sau tuyển dụng đã có thành tích nổi bật trong công tác.

Cụ thể, dự thảo quy định, sinh viên sau tuyển dụng, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tiếp thì có thể được xem xét, giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (ở đơn vị có tổ chức cấu thành) hoặc cấp vụ (ở đơn vị không có tổ chức cấu thành) tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch, lý luận chính trị.

Và sau 1 năm kể từ ngày hết thời hạn tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cấp có thẩm quyền đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị.

Về kinh phí tổ chức thực hiện, Bộ Nội vụ đề xuất ngân sách Nhà nước bố trí kinh phí bằng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.