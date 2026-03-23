Hơn 10 người ở Quảng Ngãi nhập viện nghi do ngộ độc sau khi ăn bánh mì

(VTC News) -

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận 10 trường hợp phải cấp cứu với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm.

Hàng chục người ở Quảng Ngãi nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn. Các bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi, chóng mặt...

Ngay khi nhập viện, các trường hợp này được bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi thăm khám, theo dõi sát và điều trị tích cực.

Hiện các bác sĩ đang tập trung truyền dịch, ổn định tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân. Dự kiến trong ngày mai sẽ tiến hành các xét nghiệm cần thiết để xác định cụ thể nguyên nhân, cũng như loại độc tố gây ra tình trạng trên.

Cùng thời điểm, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cũng tiếp nhận 1 trường hợp cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm với biểu hiện tương tự.

Được biết, Sở Y tế Quảng Ngãi đã nắm thông tin và đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát, yêu cầu các cơ sở y tế báo cáo cụ thể tình hình để kịp thời xử lý.