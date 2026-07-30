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Xuất bản ngày 30/07/2026 04:09 PM
Cập nhật lúc 04:18 PM ngày 30/07/2026

Bị điện giật, hai vợ chồng ở Đà Nẵng tử vong

Thống Nhất
Thống Nhất
(VTC News) -

Khi đang sửa mái nhà, ông Tuấn bị điện giật chết tại chỗ, đến lúc phát hiện, vợ ông leo lên thì cũng bị điện giật tử vong.

Chiều 30/7, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Trần Quốc Danh - Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng, xác nhận thông tin trên.

Theo ông Danh, khoảng 9h ngày 30/7, ông Lê Ngọc Tuấn (SN 1981 trú thôn An Thọ, xã Tây Hồ) leo lên mái tôn nhà để bắn đinh kiên cố.

Trong quá trình thi công, ông Tuấn có sử dụng dây điện để kết nối máy bắn đinh, khi thực hiện thì vị trí nối của dây điện bị vướng vào mái tôn làm cho dòng điện rò rỉ lan khắp mái tôn khiến ông Tuấn bị giật chết tại chỗ.

Tầm 10h cùng ngày, vợ của ông Tuấn là bà Ngô Thị Thạnh về nhà và phát hiện ông Tuấn gặp nạn nên leo lên mái tôn để cứu.

Do dòng điện vẫn lan truyền trên mái tôn nên bà Thạnh cũng bị điện giật. Người dân xung quanh phát hiện đã cắt nguồn điện rồi đưa hai vợ chồng xuống đất nhưng cả hai đã tử vong.

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