HLV Park Hang Seo nổi giận trên sân Thái Lan

Cuối hiệp một, cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi, buộc tổ trọng tài phải can thiệp sau pha vào bóng quyết liệt khiến cầu thủ Kanchanaburi ngã xuống sân. Chứng kiến học trò bị gây hấn, chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức rời khu kỹ thuật, lao vào sân với vẻ mặt đầy tức giận.

Ông liên tục chỉ tay về phía các cầu thủ Eastern SC để phản ứng. Trợ lý Lee Jung-soo phải nhanh chóng bám theo, nhiều lần kéo và thuyết phục ông trở lại khu vực chỉ đạo. Một thành viên ban huấn luyện đội khách cũng tiến đến ra hiệu mong HLV Park giữ bình tĩnh để trận đấu tiếp tục.

Khoảnh khắc nổi nóng của HLV Park Hang-seo.

Cuối hiệp một, cầu thủ hai đội lao vào tranh cãi, buộc tổ trọng tài phải can thiệp sau pha vào bóng quyết liệt khiến cầu thủ Kanchanaburi ngã xuống sân. Chứng kiến học trò bị gây hấn, chiến lược gia người Hàn Quốc lập tức rời khu kỹ thuật, lao vào sân với vẻ mặt đầy tức giận.

Ông liên tục chỉ tay về phía các cầu thủ Eastern SC để phản ứng. Trợ lý Lee Jung-soo phải nhanh chóng bám theo, nhiều lần kéo và thuyết phục ông trở lại khu vực chỉ đạo. Một thành viên ban huấn luyện đội khách cũng tiến đến ra hiệu mong HLV Park giữ bình tĩnh để trận đấu tiếp tục.

Đến cuối trận, HLV Park tiếp tục tỏ ra không hài lòng sau khi một cầu thủ Kanchanaburi bị phạm lỗi trước vùng cấm. Nhà cầm quân 68 tuổi quay về phía khu kỹ thuật đối phương, giơ hai tay với vẻ khó hiểu, sau đó làm động tác như thổi còi và lắc đầu đầy ngán ngẩm trước quyết định trên sân.

Tính cách quyết liệt là thương hiệu của HLV Park Hang Seo suốt sự nghiệp cầm quân. Khi còn dẫn dắt tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, ông nhiều lần phản ứng gay gắt với trọng tài, cầu thủ hoặc ban huấn luyện đối phương.

Sau khi chia tay tuyển Việt Nam đầu năm 2023, HLV Park đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) nhưng từ chức sau kỳ World Cup 2026 thất bại. Đầu tháng 7 năm nay, ông ký hợp đồng hai năm cùng Kanchanaburi Power FC với mục tiêu đưa đội bóng thăng hạng Thai League 1.

Đội bóng của HLV Park sẽ bắt đầu chiến dịch Thai League 2 bằng cuộc tiếp đón PT Satun FC vào ngày 6/9.

Nguồn: ZNews (https://znews.vn/hlv-park-hang-seo-noi-gian-tren-s)